Allsvenska tränare och spelare: Han vinner skytteligan i år

AIK

Bartosz Grzelak, tränare

- Nabil Bahoui kan ha en hyfsad chans.

Sebastian Larsson, lagkapten

- Nabil Bahoui. Han har gjort mycket mål nu och tar kliv där hela tiden.

BK HÄCKEN

Per-Mathias Høgmo, tränare

- Isaac Kiese Thelin.

Erik Friberg, lagkapten

- Det gör (Isaac) Kiese Thelin. Eller (Alexander) Jeremejeff kanske. De delar nog på det.

DEGERFORS IF

Tobias Solberg, tränare

- Isaac Kiese Thelin. Han kommer få så pass många lägen serverade av duktiga lagkamrater. Och han är duktig själv också, det visade han genom ett fint mål sist i cupen (i semifinalen mot Djurgården). Han kommer göra sina mål.

Johan Bertilsson, lagkapten

DJURGÅRDENS IF

Thomas Lagerlöf, tränare

- Victor Edvardsen, Djurgårdens IF.

Victor Edvardsen, spelare

- Om inte jag själv så vinner Marcus Berg.

GIF SUNDSVALL

Henrik Åhnstrand, tränare

- Isaac Kiese Thelin.

Pontus Engblom, spelare

- Marcus Berg.

HAMMARBY IF

Marti Cifuentes, tränare

- Förhoppningsvis en av mina spelare.

Richard Magyar, spelare

- Astrit Selmani.

HELSINGBORGS IF

Jörgen Lennartsson, tränare

- Anthony van den Hurk, Helsingborgs IF.

Anthony van den Hurk, lagkapten

- Det är lite kaxigt att säga mig, så jag tror Isaac Kiese Thelin.

IF ELFSBORG

Jimmy Thelin, tränare

- Per Frick, IF Elfsborg.

Johan Larsson, lagkapten

- Isaac Kiese Thelin, Malmö FF.

IFK GÖTEBORG

Mikael Stahre, tränare

- Förhoppningsvis en Blåvitt-spelare.

Marcus Berg, lagkapten

- Det finns flera som kommer vara där. (Isaac) Kiese Thelin är bra och kommer säkert vara med där.

IFK NORRKÖPING

Rikard Norling, tränare

- Christoffer Nyman. För att han skjuter in bollarna flest gånger i mål. Han är nog allsvenskans kanske vassaste nia vad gäller instinkt.

Christoffer Nyman, lagkapten

- Isaac Kiese Thelin.

IFK VÄRNAMO

Kim Hellberg, tränare

- Christofer Nyman. Han är grym.

Freddy Winsth, lagkapten

- Marcus Antonsson. Jag tänker att jag ger honom tio assist och sen får han göra tio mål på egen hand. Han är en jätteduktig spelare. Får han rätt bollar så kommer han göra mål, helt klart.

IK SIRIUS

Daniel Bäckström, tränare

- Christian Kouakou. Jag ser honom varje dag. Han har ett kusligt mål om att bli bättre. Han skulle ha gjort fler än tolv mål förra året.

Tim Björkström, lagkapten

- Christian Kouakou. Han är målmedveten och har ett ruggigt målfacit på försäsongen, och även förra året. Han är målfarlig.

KALMAR FF

Henrik Rydström, tränare

- Victor Edvardsen.

Erik Israelsson, lagkapten

- Isaac Kiese Thelin.

MALMÖ FF

Milos Milojevic, tränare

- Isaac (Kiese Thelin).

Anders Christiansen, lagkapten

- Isaac (Kiese Thelin).

MJÄLLBY AIF

Andreas Brännström, tränare:

- Nabil Bahoui, AIK.

David Löfquist, lagkapten

- Isaac Kiese Thelin blir farlig. Han håller toppnivå och är erfaren inom allsvenskan. Han är farlig i boxen och en duktig targetspelare. Han behöver heller inte vara delaktig så mycket i spelet, han kommer göra sina mål inne i straffområdet.

VARBERGS BOIS

Joakim Persson, tränare

- (Victor) Edvardsen.

Jon Birkfeldt, lagkapten

- (Isaac) Kiese Thelin.