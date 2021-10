Allt tyngre för Örebro - sex poäng till säker mark efter ny förlust

Under den inledande delen av matchen tvingades bägge lagen till varsitt byte. Först klev Örebros Kevin Wright av och ersattes av Ali Hussein, och sedan byttes Häckens Alexander Falsetas ut. In gick Franklin Tebo.

Efter de båda skiftena skapades inga stora målmöjligheter under en längre period. Med bara minuter kvar av den inledande akten kom dock två snabba mål. I den 47:e minuten skickade Godswill Ekpolo in 1-0. Minuten senare utökade Leo Bengtsson efter att ha rakat in en retur på ett skott från Patrik Wålemark.

- Vi får skärpa oss i andra halvlek, sa Jiloan Hamad bland annat till Discovery+ efter den första halvleken.

Omgående i den andra halvleken fick Örebro en stor chans att reducera när man tilldelades en elvametersspark efter att Dennis Collander gått omkull i straffområdet. Den möjligheten tog Nahir Besara tog vara på genom att säkert placera in bollen i mål.

Trots att Örebro flyttade upp sin målvakt, Mergim Krasniqi, och gjorde ett försök att få in en kvittering, förmådde ÖSK inte att kvittera. Alltså slutade mötet med Häcken-seger, 2-1.

Se tabelläget i grafiken nedan.

Startelvor:

Örebro: Krasniqi - Hjertstrand, Moro, Skovgaard, Wright - Friday, Besara, Walker, Hamad - Seger, Mehmeti

Häcken: Abrahamsson - Toivio, Hammar, Carlsson - Ekpolo, Friberg, Faltsetas, Lund - Wålemark, Jeremejeff, Bengtsson