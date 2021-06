Amoo bakom Bajens seger mot Sirius

Under söndagen ställdes Hammarby hemma mot Sirius i en träningsmatch inför att allsvenskan startar upp igen kommande helg.

Hur det gick i matchen? Den vann Bajen med 3-1, efter att laget övertygade i första halvlek.

Akinkunmi Amoo har imponerat under våren i allsvenskan och mot Sirius var det yttern som gav Hammarby ledningen när han placerade in 1-0 med vänsterfoten efter 30 minuters spel.

Bara ett par minuter senare spelade också Amoo fram Abbe Khalili som med ett skruvat högeravslut placerade in 2-0. Och innan halvtidsvilan kom också 3-0 då Mohanad Jeahze skickade in ett inspel från vänster som styrdes in i nät av en Sirius-spelare.

I andra halvlek ryckte Sirius upp spelet en aning och man lyckades också få till en reducering genom Nahom Netabay. Närmare än kom dock inte Uppsalalaget och Hammarby vann därmed matchen med 3-1.

- Som helhet är det här ingen bra match från oss. Andra halvlek är något bättre, men ingen kommer minnas den. Även om vi höjer spelet är andra halvlek svår att utreda med så många byten, säger Sirius tränare Daniel Bäckström till Discovery+ och fortsätter:

- Det finns saker som är helt okej och vi får se det som det genrep det är. Vi ska lappa ihop känslorna och humöret. Vi är inte nöjda med det här.

Hammarbys nye tränare Milos Milojevic:

- Vi slappnar av lite andra halvlek. Det måste vi jobba på så jag är inte helt nöjd med matchen.