Andersen om 2019: "Vi har vunnit många fotbollshjärtan den här säsongen"

Avstängd och nervös på läktaren mot Malmö FF senast. På söndag är Jeppe Andersen tillbaka när Hammarby gästar Östersund – i ytterligare en måstematch.

- Vi har egentligen vunnit mot alla de bra lagen de senaste matcherna, inte bara Malmö, utan AIK, Djurgården och IFK Göteborg. Det visar bara vilket starkt lag vi är. Men det betyder ingenting om vi åker till Östersund och torskar där. Det blir jävligt svårt att åka dit och ta tre poäng, men det är det vi måste göra, säger Andersen.

I fjol reste Hammarby till Östersund i den sista omgången och tappade inte bara tre poäng, utan även tredjeplatsen som hade inneburit kval ut till Europa. I år är läget annorlunda i Bajen, menar Andersen.

- Jag var själv avstängd och vi hade flera skador. Det var en speciell match. Det kommer bli annorlunda den här gången, alla är tillgängliga utom Dennis (Widgren) som är avstängd. Det kommer bli mer kontrollerat den här gången hoppas jag. Vi åker till Östersund med en bra känsla.

Vad är det som talar för att ni slår ÖFK borta i år, hur skiljer sig Bajen den här säsongen jämfört med förra?

- Förra året var vi jävligt starka innan sommaren, i år har vi varit starka efter sommaren. Det har känts som att vi har haft bättre fokus och mental styrka genom hela säsongen jämfört med förra året.

- Det är typ samma lag, lite spelare ut och lite spelare in. Spelarna som har kommit in har gjort det fantastiskt bra. I början av säsongen var det lite svårt, det var många nya spelare som skulle komma in. Men nu ser man hur bra det har gått för dem och för hela laget.

Varför är Bajen tvåa med två omgångar kvar att spela?

- Vi är ett jävla bra lag tycker jag. Det är välförtjänt att vi ligger där vi gör, tycker jag. Med det sättet vi spelar fotboll på. Jag tror att många som kollar på fotboll, även om de inte gillar Hammarby, gillar sättet vi spelar på. Det är ändå någonting, jag tror vi har vunnit många fotbollshjärtan den här säsongen med det sättet vi spelar fotboll på. Och det är ändå en bedrift tycker jag. Vi ligger där vi gör för att vi är ett av de bästa lagen i allsvenskan.

Jämfört med övriga lag i guldstriden, tycker du att ni spelar en bättre offensiv fotboll än dem?

- Det kan jag tycka. Kollar man bara på statistiken på hur många mål vi har gjort så visar det att vi spelar den bästa offensiva fotbollen i allsvenskan. Sen kan man säga att de är bättre än oss defensivt, de bevisar statistiken ju också. Men det stämmer, jag tycker klart vi är det bättre laget offensivt.

Säsongsavslutningen i år är till vissa delar lika med fjolårets för Bajen. De är med och fajtas om platserna ut till Europa, med den stora skillnaden att de även är med i guldracet. En annan skillnad som sticker ut lite extra är att Jeppe Andersen numera är lagkapten – en bindel han tog över efter Kennedy Bakircioglu.

- Det är speciellt. Det är en väldigt stor ära. Det är inte vem som helst som jag fick den från. Det finns lite press att leva upp till där kan man säga.

- Det är såklart kul att ha bindeln, samtidigt så är det inget som pressar mig. Jag tänker att det finns en anledning till att jag fick den. Jag har inte ändrat något speciellt, på hur jag är på plan och utanför. Det är bara fortsätta med samma sak. Det är väldigt kul att gå ut på Tele2 till ”Just idag är jag stark”. Det är stort.

Att bära kaptensbindeln för Bajen är stort, men att vinna allsvenskt guld vore större. Enligt Andersen finns chansen fortfarande där.

- Det är inte upp till oss. Vinner vi de sista två matcherna så ger vi oss själva möjligheten att vinna. Men Djurgården måste torska en match.

Gör de det?

- Svårt att säga, det är inte så lätta matcher de har kvar, men vi har svåra matcher också. Men Norrköping borta, det vet vi själva är tufft, vi torskade med 2-0 där senast. Det är en jävla svår match Norrköping borta. Det finns möjligheter, det är 20-30 procents chans skulle jag vilja säga.

Och var slutar Hammarby i tabellen?

- Åtminstone andraplats skulle jag säga. Vinner vi de nästa två matcherna är vi i alla fall säkra för Europa League-platsen och det ska vi göra. Men var vi slutar är svårt att säga.

