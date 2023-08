Andersson förklarar Berg-affären: "Ingenting som man planerade för"

Djurgårdens IF plockade i november i fjol in Oliver Berg, 29, som en prestigevärvning från Kalmar FF. Enligt lokaltidningen Barometern landade övergångssumman på åtta miljoner kronor, och efter 19 seriematcher i år lämnade norrmannen under måndagen för Malmö FF, där Djurgårdens prislapp, enligt Expressen, var på runt tio miljoner kronor.

Nu ger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson sin syn på att Bergs tid i klubben inte blev längre än vad den i slutändan blev i år.

- Det var väl ingenting som man planerade för. Vi försöker jobba långsiktigt och ha en bra miljö, och sedan kan det ibland hända saker som man inte tror. I det här fallet, så blev det en permanent övergång till ett lag som är en konkurrent till oss. Det är mig veterligen, mitt under säsong, första gången i min historia, skulle jag tro. Spektakulärt är väl ett bra ord gällande att det blev en övergång, säger Andersson till Fotbollskanalen.

På frågan gällande vilka faktorer som spelat in i att Berg lämnar redan nu är svaret:

- Man kan komma i olika situationer, det blir inte riktigt som man har tänkt sig, man trivs inte riktigt. Sedan kan det finnas intresse för en spelare av Oliver Bergs kaliber. Jag trodde inte att vi skulle få en så seriös förfrågan gällande en övergång för Oliver Berg. Jag har ganska bra koll på situationen, spelarna i Djurgården och i synnerhet Oliver Berg. Vi fick ett bud som vi fick ta ställning till, och då fattade vi ett beslut om att det nog var bäst för Oliver, bra för Djurgården och att han kommer till en klubb som är seriös. Vi fattade ett beslut om att genomföra en övergång, säger han.

Tog det emot att Berg kan förstärka en konkurrent?

- Man kan alltid jämföra sig med andra klubbar och den biten i det korta perspektivet. Jag jobbar hårt för att Djurgården ska bli långsiktigt bra och konkurrenskraftigt. Då måste vi fatta de beslut som är bäst för Djurgården här och nu och utifrån det vi tror på, säger han.

- Vi har sålt fyra spelare innan det här, det här var vår femte spelare under sommarfönstret. Självklart är det här den mest spektakulära av övergångarna. Men jag förstår den biten, och det här var inget vi hade planerat. Ibland händer saker, men jag tycker också att man ska ha respekt för att det finns en proffsighet från Malmös sida kring hur vi hanterat den här biten, då vi har gjort det här snabbt och smidigt. Oavsett om det här är spektakulärt tror jag att det är bra att svenska klubbar gör affärer med varandra när det finns möjlighet att göra det. Jag tycker att det visar en styrka både hos Djurgården och Malmö.

Efter Djurgårdens förlust mot IFK Göteborg på bortaplan inträffade en incident, då Berg blev aggressivt konfronterad av en egen supportrar på tåget hem till Stockholm.

- Det är tråkigt så klart. Vi torskar en fotbollsmatch, mår inte bra på så sätt och sedan får vi en olycklig situation med en av våra supportrar och det är som det är - tråkigt att det händer. Man får komma tillsammans som lag så ska vi komma framåt härifrån, sa Berg efter MFF-Djurgården på Eleda Stadion under söndagen.

På frågan om incidenten spelat in i klubbytet är Anderssons svar:

- Man gör givetvis en helhetsbedömning och sedan har jag också vetskap om att det hände en enskild sak i Göteborg, men det har vi hanterat och jobbat med i veckan. I slutändan är det en helhetsbedömning, att Malmö var intresserat och så pass intresserat att vi kom överens om en övergång.

Går ni plus på Berg?

- Vi är överens med Malmö, och det var ett så pass bra bud som gjorde att vi accepterade det och genomförde en övergång. Vi har tagit ett beslut utifrån Malmös bud och då har vi kommit överens. Om det är plus eller minus, vi är nöjda med affären och har stor respekt för Malmös agerande i den här frågan.

Tidigare i år har även Wilmer Odefalk och Jacob Bergström lämnat Djurgården för IF Brommapojkarna respektive Mjällby AIF, två klubbar som spelarna kom från inför årets säsong. Därmed är det nu tre spelare som kom in för årets säsong som nu har lämnat.

- Alla tre har haft helt olika förutsättningar innan besluten har fattats. Vi måste fatta beslut om vad som är bäst här och nu för Djurgården. Om det är bra för spelaren och det finns en seriös klubb att komma till, så är vi inte "bang" för att göra affärer. Vi försöker jobba långsiktigt och ha en miljö och en trygghet för att man ska kunna känna en långsiktighet.

- Just i de här tre fallen är det givetvis ett misslyckande, men om man tittar på ett specifikt fall är det ett beslut som fattats för att spelaren, Djurgården och den klubben han har gått till är överens. Det som kanske är förvånande är att det inte bara är vi som drabbats av det. Det har hänt andra klubbar också, där spelarna varit kortare. Men självklart är det ett misslyckande för vår del, men sedan kan man inte blanda. Okej, det är tre spelare, men vi har sålt två spelare också som har varit här betydligt längre.

Djurgårdens IF är på fjärde plats, medan Malmö FF är på tredje plats i allsvenskan.