Andersson klar för nytt uppdrag – riktar kritik mot HIF: "Ett väldigt turbulent år"

Daniel Andersson är klar som ny målvaktstränare i division 1-klubben Eskilsminne. Nu berättar HIF-profilen att 2019 var ett år där han inte trivdes i Helsingborgs IF – och riktar även kritik mot klubben. - Jag har aldrig varit så långt ifrån klubben som under den tiden, säger han till HD .

För cirka ett år sedan återvände Daniel Andersson till Helsingborgs IF ytterligare en gång. Tidigare har den före detta målvakten verkat som målvaktstränare och materialförvaltare – men under det gångna året hade Andersson en roll på sportkontoret. HIF:s klubbdirektör Joel Sandborg beskrev då Anderssons roll som ”vara navet i det här och se till att vår spelartrupp kommer ut och möter folk även när det inte är match”.

Men 47-åringen trivdes inte i sin roll 2019 och lämnar nu klubben för att i stället verka som Eskilsminnes, division 1, nye målvaktstränare. Andersson passar även på att rikta kritik mot HIF.

- Jag kan väl säga så här: jag har suttit på Olympia, jag har jobbat för HIF – men jag har aldrig varit så långt ifrån klubben som under den tiden. Det är grundkänslan. Jag har genom åren varit förvånad över hur HIF inte har tagit till vara på expertisen som varit under näsan på dem. Det har varit ett väldigt turbulent år, inte minst på fotbollssidan. Klart att saker och ting hade kunnat undvikas, men jag behöver inte gå in på det speciellt mycket mer, säger Andersson till HD.

På frågan om parterna skiljdes som vänner svarar Andersson följande:

- Det kan jag inte påstå, men det är som det är. Återigen: man kan inte klaga på min lojalitet till Helsingborgs IF, jag har haft en rad olika titlar i klubben och har inte haft några problem med att kavla upp ärmarna och köra. Men, ja... det här året blev inte riktigt vad det skulle bli. Hur det har gått till är ett kapitel för sig.

Andersson avslutar:

- Det enda jag kan säga är att det här är synen som de som leder HIF i dag har på mig. Det får jag någonstans respektera, sen behöver jag för den sakens skull inte hålla med. Det blev inte som det från början var sagt, men HIF försvinner inte.

I Eskilsminne återförenas Andersson med tidigare lagkamraten Mattias Lindström som är huvudtränare för klubben.