Anderssons första timmar som MFF-tränare: ”Vet vad jag vill göra"

I måndags fick Magnus Pehrsson sparken som tränare för Malmö FF och sportchef Daniel Andersson har tillfälligt tagit över. Hans möjligheter att sätta egen prägel är dock begränsade.

Han saknar sex spelare med skador mot Hammarby i dag, och hans enda träning inför matchen var ungefär 40 minuter lång på tisdagen.

- Jag har mina tankar, men det är ganska klyschigt. Jag vet vad jag vill göra, men Magnus har gjort ett fantastiskt arbete för oss.

- Jag tycker att vi under den här perioden inte har haft modet att spela fotbollen vi vill spela i vissa matcher. Det måste vi hitta tillbaka till, att tro på vår egen förmåga att vara spelförande i matcher.

- Sedan har vårt presspel till stora delar varit bra. Det kan man alltid finjustera, men jag tycker att vi har presstriggers som sitter fint.

Under de knappa 60 timmarna mellan att Andersson fick jobbet och den kommande matchen har mycket hänt.

Under måndagen blev det framför allt ett stort arbete för ledarstaben med att scouta Hammarby. På tisdagsförmiddagen var träningen med några små förändringar jämfört med Pehrssons tid plus en kort matchgenomgång, följt av resan till Stockholm. Spelarna fick startelvan på tisdagen.

- Nu var det så viktigt att jobba med de taktiska bitarna under väldigt kort tid. Man fick jobba med det med de elva som ska starta och de andra fick titta, det fanns inga möjligheter att byta.

- Det var några direktiv bara, några detaljer man kan trycka på. Några viktiga både för matchen, men också generellt sett, sa Andersson som vill vänta till efter matchen med att gå in på vilka detaljerna är.

I övrigt har det blivit få ändrade rutiner eftersom det var så kort till matchdag, utan det är något de ser över senare. Efter matchen mot Hammarby följer en vilodag, en dag med begränsat antal spelare på träningen, och en ordentlig träning inför matchen mot Häcken på söndag. Först därefter har Andersson en hel träningsvecka att styra upp mer innan matchen mot Dalkurd. Efter det går MFF på ledighet, och Andersson stannar kvar tills MFF har hittat en ny lösning.

Matchen mot Hammarby i dag blir dock inte hans debut som huvudtränare. Han tog över ansvaret i en match mot IFK Göteborg 2012 när Rikard Norling var sjuk. Blåvitt vann då med 2-1.

Malmö FF möter i dag Hammarby, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More.