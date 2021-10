Andra 0-3-förlusten på elva dagar för Djurgården: “Klart det är två käftsmällar”

I den 50:e minuten vann Blåvitt bollen på mittplan och kontringen slutade med att Marcus Berg rullade in 2-0. Tre minuter senare tappade Djurgården bollen efter en hörna och fick inte tag i de kontrande IFK-spelarna. Tobias Sana avslutade anfallet med fastställa slutresultatet till 3-0.

Hur mycket oror de tendenserna dig? - Det går inte att hålla på och släppa in tre mål varje vecka, då blir det inte många poäng. Det är klart att man måste få stopp på det. Sedan är det väldigt olika fotbollsmatcher. En svårspelad matta gör att vi kanske inte riktigt kommer in emellan Göteborgs lagdelar så mycket som vi vill. I matchen mot Elfsborg spelar vi väldigt mycket bra fotboll och skapar mängder med målchanser – det kan jag inte påstå att vi gjorde i dag, säger tränaren Thomas Lagerlöf.

Är det försvaret du är mest oroad över? - Det har varit omställningar i de här matcherna, och en hörna här. Bolltapp på fel ställen och att vi inte ser faran i tid när det vankas något. Det har vi varit otroligt skickliga på under stora delar av säsongen men inte de senaste matcherna. Vi pratar om det och tränar på det. Det måste bli stopp där.

Det ska tilläggas att innan Elfsborgmatchen hade Djurgården och AIK släppt in minst mål i serien, 18 stycken var. Den senaste tidens storförluster gör dock inte Magnus Eriksson orolig.

Djurgården har tappat serieledningen och sett både Elfsborg och Malmö FF passera i tabelltoppen. Just nu har de lika många poäng som fyran AIK inför de fem avslutande omgångarna av allsvenskan.

Ni har flera unga spelare i laget, tror du att nerver spelar in?

- Jag tycker inte det, vi har så mycket boll. Vi har kontroll på spelet men vi måste våga och kan inte bara skapa chanser när vi ligger under med två eller tre mål och då får massa skott på mål. Det ska vi göra innan vi ligger under och det är väl det som fattas tycker jag, säger Haris Radetinac.