Andreas Johansson tvingas till att spela på sprutor: ”Jag kör”

Andreas Johansson gör sin sista säsong i IFK Norrköping innan han nästa år flyttar hem till Halmstad för spel i HBK. När nu Andreas Johansson och Peking gör allt som står i sin makt för att ta ikapp på AIK (åtta poäng skiljer) och fortsatt ha andraplatsen i sin ägo så tvingas lagkaptenen spela tejpad och på sprutor. Orsaken till det är att han i den oavgjorda matchen mot Trelleborg som ådrog sig en forskada och sedan dess har han inte rehabiliterat sig fullt ut.

- Du såg ju själv. Det är inte helt bra, säger han till Norrköpings Tidningar.

Men den 36-årige veteranen ger inte vika för smärtan och menar att krävs mycket för att han ska avstå från att spela.

- Det ska mycket till om jag inte ska spela. Jag kör, säger han till tidningen.

Andreas Johansson har i år spelat 24 matcher av 24 möjliga i allsvenskan och noterats för två mål och lika många assist..

