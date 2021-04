Anestis efter tavlan: "Jag tar ansvar för förlusten"

Degerfors hade varken tagit poäng eller gjort mål när de besökte Ullevi ikväll. De tog tog en oväntad ledning mot IFK Göteborg efter Ferhad Ayaz skott från straffområdeslinjen i den 27:e minuten, och Johan Bertilsson fyllde på med två mål i den 38:e respektive 49:e minuten.

Hosam Aiesh reducerade tre minuter senare, och inhopparen Kevin Yakob gjorde 2-3 med kvarten kvar för Blåvitt. Men det räckte inte. IFK Göteborg förlorade för första gången i allsvenskan, och Giannis Anestis efter besviken efter hans misstag på det första målet.

- Jag vill ansvar för att vi förlorade idag. Jag tycker att vi började matchen ganska bra och hade några chanser, men gjorde inte mål. Efter 20 minuter någonting släppte vi in ett mål - och det var mitt misstag. Vi fortsatte för att göra mål själva men släppte in ett till. I omklädningsrummet pratade vi om några saker som vi behövde göra bättre, men direkt i andra släppte vi in ett till. Vi gav inte upp utan fortsatte för att göra mål. Vi gjorde två stycken och hade några lägen att säkra en poäng. Men jag tror att alla kommer att vara besvikna efter dagens match, säger IFK-målvakten.

Ayaz skott knappast otagbart, men den grekiske målvakten kunde inte styra undan bollen.

- Jag har inte sett målet, men jag tror den kom nära min kropp och jag hade inte kontrollen över bollen, säger Anestis.

Han svarar på frågan om han borde räddat Ayaz skott:

- Eftersom jag vet mina kvalitéer och möjligheterna jag har att rädda nästan varje boll, så tycker jag det.