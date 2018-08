Anledningen till Bergstrands sjukskrivning: Utmattningsdepression

I mitten av förra säsongen återvände Nanne Bergstrand till ett krisande Kalmar. Han lyckades hålla laget kvar och under årets säsong inledde Smålandslaget starkt. Under våren återfanns man i toppen av tabellen men allt eftersom har KFF hamnat efter och 19 omgångar in ligger laget på nionde plats i allsvenskan.

I slutet av juli drabbades klubben av ett tungt bakslag när Bergstrand sjukskrev sig på obestämd framtid.

- Vi vill inte gå in på vad det handlar om, då det får stanna mellan mig, Nanne och föreningen. Vi vet inte hur länge det blir, men han var hos en läkare i går och ringde sedan upp mig, så fick vi ta beslut om det. Därefter fick vi omgruppera oss snabbt med Jens och Rydström som nya tränare, sa Kalmars klubbchef Mattias Rosenlund till Fotbollskanalen då.

Henrik Rydström tog alltså över tränaruppdraget i KFF och det får han göra i några veckor till. I en intervju med P4 Kalmar berättar klubbchef Rosenlund att anledningen bakom Bergstrands sjukskrivning är att han har drabbats av utmattningsdepression.

- Det är svårt att svara på när han kommer tillbaka. Han ska få den tid och all den hjälp han behöver, säger Rosenlund.

Under tiden när tränaren har varit borta från sitt uppdrag har flera rykten florerat kring varför, något som klubben nu vill få stopp på.

- Det är falsk ryktesspridning och det vill vi ta död på i och med detta.