Antonsson fortsatt skadad - uppges missa seriefinalen

Malmö FF ställs under söndagskvällen mot Djurgården i en allsvensk seriefinal. Däremot ser laget ut att få klara sig utan anfallaren Marcus Antonsson, som blev utbytt skadad tidigt i returmötet med Zrinjski Mostar i Europa League. Anfallaren missade både mötet med Falkenberg förra helgen och mötet i torsdags med israeliska Bnei Yehuda Tel Aviv - och missar nu även seriefinalen mot Djurgården, skriver Kvällsposten.

Antonsson ska, enligt tidningen, inte ha tränat på över en vecka och endast gjort ett matchförberedande pass, vilket gör att medverkan i mötet med Djurgården är osannolik. Han kommer, enligt tidningen, inte att delta i matchen.

- Det finns ännu tid, det går framåt, vi får avvakta och se, säger MFF-tränaren Uwe Rösler däremot hoppfullt till tidningen.

Vidare ska anfallaren Guillermo Molins vara helt spelklar till mötet, medan Sören Rieks kan vara osäker efter en smäll mot ryggen i torsdagens Europa League-play off. Även Franz Brorsson är, enligt Kvällsposten, osäker till spel, samtidigt som norrmannen Jo Inge Berget är ljumskskadad.

Matchen börjar klockan 17.30 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.