Antonsson revanschsugen efter jobbigt fjolår i MFF: "Var otroligt tufft"

Sex och ett halvt år har gått sedan Marcus Antonsson, 29, spelade allsvensk fotboll med Halmstads BK på Örjans vall. Efter säsongen 2014 lämnade han för spel i Kalmar FF och flyttade sedan vidare till England med spel i Leeds United och Blackburn Rovers innan han återvände till Sverige igen under sommaren 2018, men för spel i Malmö FF.

Antonsson inledde lovande under 2018 med åtta mål och tre assist på 15 seriematcher, samtidigt som han var tongivande när MFF gick vidare till sextondelsfinal i Europa League. Därefter gick det lite tyngre under 2019 med sex mål på 26 seriematcher och varierat med speltid i Europa League.

I fjol fick han sju starter och ett inhopp under Jon Dahl Tomassons ledning, men hamnade sedan på läktaren och blev utlånad till norska laget Stabæk under höstsäsongen. Antonsson fick visserligen speltid med MFF i svenska cupen i år, men ville i slutändan återvända till Halmstads BK på lån.

- Jag pratade med Magnus (Haglund, manager i HBK) och han var tydlig med hur han ville använda mig. Han ville ha in en djupledsforward i sitt spel. I Malmö är det en helt annan konkurrenssituation med att man inte spelar alla matcher. Jag känner att jag behöver den tryggheten, då det är ett viktigt skede i min karriär med att spela matcher. Jag siktar på att spela i år och på så vis göra det bra för egen del och för Halmstad, säger han till Fotbollskanalen.

Antonsson menar att det var tufft att gå utan speltid i MFF under 2020. Han var under en längre tid utanför laget under första halvan av säsongen och är därmed glad över utlåningen till Stabæk, vilket gav ett mål och två assist på tio matcher i norska Eliteserien.

- Det var en otroligt tuff period. Jag spelade åtta första omgångarna, men efter cupfinalen var jag helt plötsligt utanför laget. Jag fick inte mer speltid efter det. Jag var på bänken någon gång, men annars var jag till stora delar på läktaren. Det var en otroligt tuff period, där jag fick gå in i mig själv och träna bra för att hålla mig i form, säger anfallaren.

Han fortsätter:

- Sedan dök möjligheten upp med att bli utlånad till Stabæk, vilket blev ett väldigt bra beslut, då jag hittade tillbaka till mig själv som forward. Jag fick inte spela forward i MFF förra året, utan fick utgå från en kant. Det var nytt och därmed kände jag att jag behövde hitta tillbaka till mig själv som central forward. Det var precis det jag gjorde i Stabæk, så det har jag givetvis med mig in i den här säsongen. Jag är väldigt taggad.

Är du besviken på MFF?

- Nej, tvärtom egentligen. Jag har haft en fantastisk tid i Malmö så här långt, samtidigt som det trots allt är ett lån, även om kontraktet går ut efter säsongen. Jag har bara bra saker att ta med mig och fina minnen i Malmö så här långt. Det är en fantastisk klubb på alla sätt och vis och jag är otroligt tacksam över att de gick med på att låna ut mig inför det här året.

Även om han inte är besviken på MFF känner han en revanschlusta. Antonsson har gjort många mål i allsvenskan förut och vill visa att han fortfarande är en skicklig forward, som är att räkna med.

- Jag hade väldigt bra perioder i Malmö också och var avgörande på många sätt när vi inte minst tog oss vidare från gruppen i Europa League. Även i allsvenskan 2018 kom jag tillbaka och gjorde åtta mål och tre assist på 15 matcher. Sedan har det blivit sämre och sämre, då det i slutet inte var bra. Jag känner ett sug och en revanschlusta efter senaste året, som inte alls blev som jag hade tänkt mig. Jag vet vad jag går för och det vill jag givetvis få ut i mål och poäng för laget. Nu är jag i Halmstad och det är här det gäller att prestera. Det ska bli en väldigt rolig säsong och jag hoppas även att vi ska få tillbaka publiken också, säger han.

Hur stort är suget efter att spela kontinuerligt igen i allsvenskan?

- Det är otroligt stort inför den här säsongen. Det är när jag har fått kontinuerlig speltid, som jag har varit som absolut bäst min i karriär. De perioderna jag har fått kontinuitet har jag också levererat och mina förhoppningar och ambitioner är givetvis att det ska bli så i år med Halmstad. Dessutom har jag fått en väldigt fin start och kommit in i det snabbt här. Det är även väldigt tydliga idéer från Magnus (Haglund, manager i HBK) och ledarteamets håll. Det känns väldigt spännande och ska bli roligt.

Tror du att du kommer att slåss om skytteligatiteln i år?

- Det är givetvis svårt att svara på inför säsongen. Mitt mål i första hand är att bidra till att Halmstad stannar kvar i allsvenskan och sedan får vi se hur många mål det blir, men det är klart att jag har höga förväntningar på mig själv och att jag ska leverera många mål och assist med mycket speltid och kontinuitet. Sedan får vi se hur det ser ut i toppen av skytteligan. Det är egentligen inte det viktiga. Det är mer att vi vinner matcher och säkrar kontraktet.

HBK:s manager Magnus Haglund har tidigare uttalat sig om att Antonsson kan bli skillnaden för nykomlingen mellan ett nytt kontrakt och nedflyttning till superettan. 29-åringen trivs med ansvaret.

- Jag kommer från fem-sju år med spel på en hög nivå och har en erfarenhet med mig i bagaget. Jag är såklart en målskytt och en poängspelare, men även en lagspelare. Jag hoppas kunna vara den anfallaren i Halmstad, som gör skillnad i form av att avgöra matcher med avgörande poäng för laget och givetvis ett hårt jobb för att lyfta mina medspelare och göra dem bättre. Jag hoppas verkligen på det och siktar på det. I Malmö finns även en stark vinnarkultur och vinnarmentalitet. Där nere är man vinnare och det tar man givetvis med sig. Man vet nu vad som krävs och hur det är att vinna saker.

När media tippade allsvenskan hamnade HBK på tolfte plats. Antonsson menar att det är någonstans där som klubben hoppas hamna. Målet är solklart, att säkra ett nytt kontrakt.

- Vi har inte pratat specifika placeringar, men jag tänker att vi ska försöka etablera oss. Vi får givetvis ta steg för steg, men målsättningen till en början är såklart att hänga kvar och därifrån bygga mot att bli ett stabilt allsvenskt lag. Jag vill bidra och hjälpa HBK till att bli ett stabilt allsvenskt lag.

Under söndagseftermiddagen ställs HBK mot BK Häcken hemma på Örjans vall i den allsvenska premiären. Antonsson ser fram emot premiärmatchen.

- Häcken är ett väldigt skickligt lag. De har gått bra under försäsongen och är i final i svenska cupen, men vi kommer också från en fin period. Vi har hållit nollan i tre raka matcher och lyckades även vinna mot Elfsborg borta i genrepet. Vi har därmed en fin känsla med oss in i säsongen och ska absolut ge Häcken en riktigt bra match.