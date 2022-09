Antonsson sänkte Helsingborg i 95:e minuten - och fulländade hattrick

Under måndagskvällen spelades en så kallad "sexpoängs"-match på Finnvedsvallen mellan IFK Värnamo och Helsingborgs IF. Hemmalaget placerade sig precis ovanför nedflyttningsstrecket på 19 poäng, medan gästerna från Skåne låg precis under negativ kvalplats, det vill säga på nedflyttningsplats, med 14 poäng.

När matchen sparkats i gång dröjde det inte länge förrän Värnamo fått en drömstart på matchen. Oscar Johanssons inspel från högerkanten hittade fram till Marcus Antonsson (ja, vem annars?) som hårt sköt in 1-0 till Värnamo.

Drygt 20 minuter efter straffsituationen slog lagkaptenen Freddy Winsth ett inlägg från samma område som Johansson assisterat 1-0-målet ifrån, och inlägget rann igenom hela Helsingborgs straffområde till Antonsson vid den bortre stolpen - som enkelt stötte in 2-0.

Men sedan vaknade Helsingborg och nyförvärvet Amar Mushin tog saken i egna händer.

I den 40:e minuten letade sig Rasmus Wiedesheim-Pauls inlägg fram till Mushin som stod omarkerad vid den bortre stolpen. 24-åringen gjorde inga misstag utan nickade säkert in 2-1-reduceringen.

Och knappt åtta minuter in i den andra halvleken hade Mushin sedan tagit Helsingborg in i matchen igen. Wilhelm Loepers inspel hittade Mushin, som lyfte in 2-2-kvitteringen över Pilip Vaitsiakovich.

Men Värnamo skulle få sista ordet och man skulle givetvis få det genom Marcus Antonsson. I den femte tilläggsminuten nådde anfallsveteranen högst på en hörna som han svarade med att nicka in segermålet 3-2 på.

En blytung smäll för HIF som var på väg mot en viktig poäng i bottenstriden, men i stället tog Värnamo hem alla tre poängen och klättrar därmed upp på en tolfte plats i den allsvenska tabellen förbi Varbergs Bois som föll mot Kalmar med 1-0 på Guldfågeln Arena.

- Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det blir en hörna, allt kan hända. Jag byter lite position i straffområdet och börjar på målvakt. Vi vill åt första ytan för vi tyckte de var tunna där, och där kommer jag bra. Den sitter fint, säger Antonsson till Discovery+ efter matchen.

- Det här var troligtvis det skönaste jag varit med om i karriären.

Antonsson beskriver vad trepoängaren betyder.

- Det är otroligt viktigt psykologiskt. Det blir ju också en riktig käftsmäll för dem som är ett av lagen som jagar oss. Så det betyder otroligt mycket, nu kan vi gå in i kommande matcher med axlarna ner lite i förhållande till om vi inte fått med oss tre poäng idag.

Helsingborgs tränare Mattias Lindström var förståeligt nedstämd efter matchen.

- Denna (förlusten) är tung, enormt tung. Första halvlek är vi inte nöjda med, i andra halvlek spelar vi upp oss. Vi gör allt som står i vår makt för att rädda upp det och vi är på god väg. Så denna (förlusten) känns, säger Helsingborgs tränare Mattias Lindström till Discovery+ efter matchen.

Startelvor:

Värnamo: Vaitsiakhovich - Larsson, Tihi, Eriksson, Winsth - Magashy, Kenndal, Netinho - Johansson, Antonsson, Zeljkovic.

Helsingborg: Joelsson - Rejnhold, Widell, Rogne, Davidsen - Acquah, Faltsetas, Khalili - Wiedesheim-Paul, Mushin, Kabashi.