Arenastöket för IFK Värnamo: "Unikt fall"

Det var tänkt att IFK Värnamos nya hemmaarena "Ladan" skulle stå klar våren 2025. Men första spadtaget är inte ens i närheten av att ha blivit taget.

I april 2024 revs detaljplanen för bygget upp i mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolens bedömning var att kommunen inte i tillräcklig utsträckning hade undersökt vilken miljöpåverkan ett genomförande av projektet skulle medföra.



Skissen på IFK Värnamos nya arena innan detaljplanen revs upp.

Därför är Finnvedsvallen alltjämt IFK Värnamos hemmaarena. Om det nu blir IFK Värnamos hemvist år 2025.

IFK Värnamo dispens för att spela på Finnvedsvallen löpte nämligen ut i slutet av 2024. Svenska Fotbollförbundet, SvFF, har aldrig beviljat dispens för någon klubb i mer än tre år. Det har heller inte funnits något sådant fall.

Annons

- Det finns ingen klubb som jag känner som fått dispens i mer än tre år. Det här ärendet kommer hanteras och prövas av tävlingskommittén, säger SvFF:s tävlingskonsulent Pierre Blomqvist till Fotbollskanalen.

Vad behövs för att få förlängd dispens?

- Eftersom vi aldrig haft ett tidigare ärende så finns det ingen praxis att luta sig mot. Det är svårt att säga att åtminstone det ena eller andra behöver göras. Det blir vad TK (tävlingskommittén) får pröva. Föreningen kommer presentera uppgifter. "Vi har gjort det här. Så här ligger det till med den nya arenan. Vi har gjort det här arbetet". Därför går det inte att peka på vad som är minimum utan det är vad tävlingskommittén kommer att behöva pröva. Det är ett unikt fall.

Det går inte att peka på att detaljplanen behöver antas?

- Nej, i och med att det är första gången det sker måste det prövas. Hade det skett tidigare hade man kunnat peka på just det beslutet och följa den praxisen. Men det här är ett unikt ärende som vi aldrig har hanterat tidigare.

Annons

En sak som är säker i arenastöket: Ett beslut är att vänta före seriestart i slutet av mars, oavsett om det blir positivt eller negativt utfall för IFK Värnamo.

- Om det är så att vår tävlingskommitté beslutar att de inte kan få förlängd dispens måste de ha möjlighet att ta del av beslutet och planera för var de annars ska spela i allsvenskan. Det måste tas ett beslut innan seriestart, oavsett vilket beslut det blir, säger Blomqvist.

Lisa Lidén, klubbchef i IFK Värnamo, gav före jul besked om IFK Värnamo skulle ansöka om dispens för att fortsatt spela på Finnvedsvallen.

- Vi är på väg att skicka in en dispensansökan. Det är en del underlag som förbundet kräver för att Finnvedsvallen ska bli godkänd. Det håller vi på att ta fram tillsammans med kommunen. Sedan ska det skickas in och vi får hålla tummarna. Den ska vi skicka in så snart som möjligt, sa hon till Fotbollskanalen.

Annons

- Det enda vi fått till oss är att det är första gången det här händer och att det är yttre påverkan. Vi sitter lite fast i fällan. Men vi är positiva och vi känner att vi har en bra dialog med alla inblandade.



Lisa Lidén, klubbchef i IFK Värnamo. FOTO: Bildbyrån.

Ännu har dock inte IFK Värnamo skickat in sin dispensansökan.

- Nej, det har vi inte gjort. När vi sökte om dispens senast, 2022, sökte vi i månadsskiftet februari/mars. Det vi gör nu är att vi tittar över vad vi kan åtgärda och sedan försöka ha få punkter i dispensansökan, säger ordföranden Fredrik Lingeskog till Fotbollskanalen.

Men arbetet är igång?

- Gud, ja. Vi har jobbat intensivt för att ha så få punkter som möjligt att söka dispens på.

Har ni fått några signaler? Det är ett historiskt beslut om ni skulle få rekordlång dispens.

Annons - Det är ingen som kan svara på och det finns ingen praxis. Det är ett nytt ärende, säger Lingeskog.

Under säsongen 2024 tvingades IFK Värnamo flytta hemmamatcher till såväl Borås som Varberg eftersom gräset på Finnvedsvallen inte höll måttet. Att någon av de arenorna blir "ordinarie" hemmaplan för IFK Värnamo under 2025 är inget som föreningen planerat för.

- Vi tänker inget annat i nuläget (än spel på Finnvedsvallen). Sedan får vi se om det blir Borås eller något annat om det blir så (ingen dispens, reds. anm). Där är vi inte tankarna. Finnvedsvallen först, sa Lidén till Fotbollskanalen i december.

- Just nu jobbar vi intensivt med att vi ska kunna spela på Finnvedsvallen och det är vårt huvudspår, säger Lingeskog.

Som det ser ut just här och nu har ni ingen hemort att spela hemmamatcher på i allsvenskan 2025. Hur är känslan kring det?

Annons - Det hade vi inte 2022 heller, men då fanns det andra klubbar som hade fått dispens. Vi är ganska vana och luttrade i Värnamo, att vi har en del saker emot oss. Men vi är hoppfulla och jobbar intensivt, säger IFK Värnamo-ordföranden.

Samtidigt som dispensförfarandet fortgår håller arenaägaren Värnamo kommun på med att komplettera sin upprivna detaljplan för "Ladan" med en miljökonsekvensutredning. Arbetet är i slutfasen.

- Det är i det närmaste klart. Vi försöker färdigställa detaljplanen. Ambitionen är att den ska vara klar och beslutad ganska snart. Men det är en process och det är plan- och bygglagen som styr exakt hur det ska vara, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Mikael Karlsson (C) till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

- Det som vi bestämt från politiskt håll är att vi ska bygga en arena. Sedan är det tjänsteorganisationen som sköter hur man ska göra det. Vi är inte inne i detaljerna och det får vi inte vara.

Annons

Carina Tenngart Ivarsson, samhällsbyggnadschef i Värnamo kommun, förklarar hur det ligger till med miljökonsekvensutredningen, eller med exakt miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

- MKB blir ett underlag i en av utvärderingarna som vi tar med oss in i detaljplanen. Nästa steg för detaljplanen är att den ska ut på granskning igen, den andra remissrundan. Vi är på väg mot den remissrundan och då behöver vi ha med den här MKB:n som ett underlag. Det kommer att ske under våren, säger hon till Fotbollskanalen.

Detaljplanen som revs upp kommer att kompletteras med miljökonsekvensutvärderingen och möjligen vissa justeringar utöver det?

- Förr i tiden behövde du göra om mer i detaljplanen om den revs upp. Det som hände den här gången var att antagandet av detaljplanen revs upp, den ogiltigförklarades. Man backade bandet, men man behövde inte backa det hur långt som helst. I det här fallet har vi bedömt att vi behövde göra om granskningen, så remissrunda två gör vi om en gång till med det kompletterande materialet. Det stora tillägget är MKB:n. även om vi givetvis ser över hela materialet igen, säger hon och fortsätter:

Annons

- När MKB:n är summerad och inarbetad i handlingarna kommer den att gå ut på granskning igen senare under våren. Förhoppningen är att vi kan ta hand om synpunkterna där, sätta oss ned omgående så fort remissrundan är avslutad, titta på synpunkterna och bearbetar in de eventuella förändringarna vi ser för att sedan göra ett nytt antagande av detaljplanen runt sommaren.

Den politiska viljan i Värnamo kommun är tydlig: det ska byggas en ny arena. Med miljökonsekvensutredningen spår Nilsson att detaljplanen lär antas.

- Man kan säga att vi haft otur. Vår kontakt är länsstyrelsen och de berättar vad som behövs. Vi gjorde också vad vi skulle göra. Tiden emellan från att man skulle ta beslut om detaljplanen till att domstol kom med ett beslut… då hade man ändrat tolkningen lite grand, bland annat genom prejudicerade fall i Europa. Det gjorde att det inte räckte med det som länsstyrelsen hade sagt. Hade det varit halvår tidigare så hade den kunnat gå igenom. Det är lurigt, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Mikael Karlsson.

Annons

Men det känns vattentätt den här gången?

- Jag tänker att man täppt igenom hålen som fanns där. Sedan är inte de prövade i varje enskild detalj. Min känsla är att vi vinner om det går till prövning igen. Men processen kan fördröjas av ett överklagande, det kan ta ett år till. Politiken i Värnamo är överens om att det (en ny arena) här ska införas. Alla partier vill bygga en arena, även om tidsaspekten skilt sig åt. Gällande lagstiftning gäller och lagstiftningen finns av en anledning.

Men för närvarande kvarstår ett dilemma för IFK Värnamo. Smålandsklubben står just nu utan hemvist i allsvenskan 2025.

- Just nu har IFK Värnamo ingen ort att spela på. Då kan de ha en hemmaarena och en reservarena, konstaterar Nilsson.