Asbaghi: "Blytungt - men kommer vakna upp i morgon och vara stolt"

IFK Göteborg fick Giorgij Charaisjvili utvisad i den 67:e minuten borta mot Djurgården under måndagen, vid ett 0-1-underläge. Men trots det kvitterade Benjamin Nygren till 1-1 sent in i matchen. Det blev dock inga poäng för Blåvitt. Mohamed Buya Turay satte det avgörande 2-1-målet från nära håll med bara minuter kvar av ordinarie tid och säkrade en seger åt Djurgården.

Efter matchen är dock Blåvitts spelare och ledare positiva till insatsen mot Djurgården.

- Totalt sett var det här en match där vi gjorde det mesta rätt. Vi pressade högt och störde Djurgården, och när vi väl var låga så skyddade vi ytorna på ett bra sätt. I första halvlek kontrade vi på ett väldigt bra sätt och skapade vassa målchanser. Med det hittade vi ett momentum till slut. Vi varierade spelet bra och blev svåra att komma åt, säger tränaren Poya Asbaghi.

- Sen är Djurgården ett väldigt bra lag och i inledningen av andra halvlek fick de för mycket yta också i straffområdet. De gjorde 1-0 och då tänkte jag: "Hur ska det här påverka oss?". Svaret blev ingenting och vi fortsatte att trumma på. Sen kom utvisningen och då tänkte jag: "Hur ska det här påverka oss?". Svaret blev återigen ingenting. Det var nästan så att vi blev ännu bättre. Vi fortsatte att skapa chanser och kvitterade också. Det kändes värdigt, med den poängen som vi hade då.

Asbaghi fortsätter:

- Men Djurgården är som sagt ett bra lag och vi hade något trötta ben i slutet. Återigen straffade de oss hårt i egen box. Det här känns så klart blytungt, det finns inget annat. Men hur nere jag än är över resultatet just nu så vet jag att jag kommer vakna upp och vara ganska stolt över killarnas insats i morgon.

I omgång två vann IFK Göteborg med 3-0 hemma mot Elfsborg, men matchen mot Djurgården imponerar mer på tränaren Asbaghi.

- Om jag är helt ärlig och bara ska utvärdera prestationerna så gjorde vi bättre prestation i den här matchen än mot Elfsborg. Vi mötte ett bättre lag och vi spelade på bortaplan. Det känns som jag har sett 1000 Blåvitt-matcher här (i Stockholm) och jag har svårt att komma ihåg ett Blåvitt som stört Djurgården mer här än vad vi gjorde nu, säger han.

Blåvitt-spelaren Patrik Karlsson Lagemyr är inne på samma linje som sin tränare.

- Det känns väldigt orättvist. Vi gjorde en så bra match och var en man mindre länge, säger Karlsson Lagemyr som hade svårt att sortera sina känslor efter förlusten:

- Det kändes som att man inte visste om man skulle vara arg eller skratta. Det är en blandning av allt. Jag är i lite chock att vi inte fick en poäng med oss efter en så bra match. Vi krigade som fan och jag känner att det var vi som hade matchen.

Mittfältaren August Erlingmark:

- Det känns väldigt tungt. Jag tycker verkligen att vi förtjänade mer. Vi gjorde det väldigt bra. Taktiskt gjorde vi det som vi gått igenom. De fick problem, och vi skapade målchanser. Vi träffade stolpen två gånger, vi skulle haft en straff, så vi hade marginalerna emot oss också. Men vi får lära oss att vara så pass bra att det inte spelar någon roll åt vilket håll marginalerna går.