Asbaghi efter åttonde raka utan vinst: ”Det känns som en förlust”

IFK Göteborg tog emot Östersund hemma under torsdagskvällen och hemmalaget fick en drömstart. Redan efter tredje minuter prickade August Erlingmark in 1-0 - men sedan hade Blåvitt en mardrömsperiod.

Först kvitterade Östersund när Nebiyou Perry avlossade ett skott som styrdes i mål av Jakob Johansson i 27:e minuten. I anfallet efter fick IFK Göteborg straff, men Hosam Aiesh sköt högt över. Och i minut 31 krutade Noah Sonko Sundberg in gästernas ledningsmål via Mattias Bjärsmyr och stolpen. Blåvitt släppte in två mål och bommade en straff inom loppet av fyra minuter.

Resultattavlan visade 1-2 fram tills 85:e minuten då August Erlingmark kvitterade på volley. I slutsekunderna hade Jakob Johansson chansen att bli matchhjälte men Aly Keita svarade för en kanonräddning. Matchen slutade 2-2. Detta var IFK Göteborgs åttonde raka allsvenska match utan vinst. Efteråt var Poya Asbaghi inte nöjd.

- Vi började matchen väldigt, väldigt bra. Vi fick in 1-0 och hade bud på fler mål. ”Hasse” (Yusuf) hade ett öppet läge. Istället för att tänka ”wow, vi skapar chanser” så påverkades vi negativt av att vi inte satte dem. De fick in 1-1 och 1-2. När de gjorde 1-2 kändes det ologiskt för vi hade spelat bra och skapat målchanser. Jag tror att många gick runt och tänkte att vad är detta för match och säsong? Sen var vår reaktion väldigt dålig, säger Poya Asbaghi och fortsätter:

- Vi hängde med huvudena och tyckte väldigt synd om oss själva. De fick momentum och de fick ett mentalt övertag på oss. Sättet vi avslutade halvleken på var inte okej någonstans.

Han tycker att de var betydligt bättre i andra halvlek jämfört med i slutet av första halvlek.



- Vi skapade målchanser, tryckte ner Östersund, kvitterade och hade ett bra läge att göra 3-2 i slutet. Men vi har inte råd att göra sådana 20 minuter som vi gjorde i första halvlek. Vi måste jobba över 90 minuter, så vi har råd med att missa straffar och blåsas av för offside vid mål. Det positiva är att vi kunde rycka upp oss och få med oss en poäng, även om det känns som en förlust, säger IFK-tränaren.



Angående olycksminuterna i första halvlek säger han:

- Det blev som vår säsong sammanfattat i några minuter. Det kom hjärnspöken på grund av det som har hänt tidigare i år. Vi måste få till en helhet. Vi måste fortsätta att jobba hårt för att få marginaler med oss. Det går inte att koncentrera oss på en sak. Man kan inte bara fastna vid det mentala, säger Poya Asbaghi.