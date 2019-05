Asbaghi: "Hejar på Häcken i cupfinalen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

IFK Göteborg besegrade Häcken i Göteborgsderbyt. Poya Asbaghi berömde eferåt rivalen och kommer att heja på laget i cupfinalen. - Det är bra för Göteborgs fotboll, säger han till C More.

IFK Göteborg besegrade under lördagseftermiddagen BK Häcken med 2-1 i Göteborgsderbyt på Bravida Arena. Robin Söder avgjorde matchen i den 97:e minuten med ett nickmål, vilket fick tränaren Poya Asbaghi att fira vilt vid långsidan.

- Det är få förunnat att få avgöra i slutsekunderna i ett Göteborgsderby. Sedan kändes det ett tag som att vi kastade bort det med en man mer och deras kvitteringsmål, men vi tog vara på deras hörna till slut och kontrade in 2-1, säger Asbaghi till C More.

Asbaghi anser att Blåvitt hade flest chanser, men att Häcken höll i bollen.

- Vi är inte vana vid att ha så här lite bollinnehav. Vi har varit vana vid att ha 50-50 eller lite mindre till och med och mer i vissa matcher. Men i dag kändes det som att Häcken hade bollen och de är bra på det, säger Asbaghi.

Tränaren fortsätter:

- Jag ska erkänna att det är svårt att pressa dem, men sedan tappade de spelare högre upp, då de föll ur och det kanske var svårt att pressa och vi fick starta våra kontringar längre ner än vad vi är vana vid. Jag tycker också att vi gjorde det bra. Häcken hade mest boll och det kan vara frustrerande, men det kändes ändå okej eftersom att vi skapade chanser i framför allt första halvlek. Vi hade chanserna och Häcken hade bollen. De var bra, väldigt bra och det visste vi redan.

Asbaghi fick även en fråga om sitt utspel inför matchen, då han skickade en pik till Häcken om att IFK Göteborg det är "Göteborgs lag mot Häcken". Blåvitt-tränaren berättar nu att han ville piska upp stämningen inför matchen, men att han har full respekt för rivalen. Han håller på Hisingenlaget i torsdagens cupfinal mot AFC Eskilstuna på Bravida Arena.

- Jag ville egentligen bara skapa lite derbyhets och få igång hela Göteborg. Det är ändå två bra lag som möts, säger han.

- Häcken är ett väldigt bra lag och de ska ta det som en komplimang att om jag går ut och svingar så betyder det också att jag respekterar dem högt. Det är mer saker man säger inför ett derby. Jag har full respekt för Häcken och tycker att de har gjort fantastiskt bra saker senaste åren. Med handen på hjärtat, de spelar cupfinal om ett par dagar och jag kommer att heja på Häcken. Det är bra för Göteborgs fotboll.

