Asbaghi: "Inte realistiskt med guldstrid"

Inför säsongen tippades IFK Göteborg i botten av allsvenskan. Men med en tredjedel kvar av säsongen skuggar man topplagen.

Laget har nio poäng upp till Malmö och Djurgården i toppen av tabellen, men tränaren Poya Asbaghi ser inte att de blåvita ska kunna utmana om titeln.

- Att vi ska vara med i en guldstrid är inte realistiskt. Att vi ska slåss om Europa… alltså där är vi färre poäng ifrån samtidigt är det ju ganska många bra lag som slåss om dem och de lagen har inte behövt bygga om. De har kompletterat sina trupper medan vi har hamnat i ett läge där vi har bytt ut nästan en halv startelva på grund av skador och försäljningar. Dessutom har det inte varit en uttalad målsättning för oss från början heller så det finns ingen anledning att ändra, säger Asbaghi till SVT.

I sommar har IFK Göteborg sålt Benjamin Nygren och Carl Starfelt för stora pengar. In har spelare som Hosam Aiesh och Tobias Sana hämtats, men Blåvitt har inte fullt ut spänt bågen.

- Vi är inte ute efter att gå all in för att vi har Europa-känning eller tätkänning i år. Vi hade kunnat spendera alla pengar vi fått in på Nygren och Starfelt, och vi hade kunnat värva ihop en slagkraftig trupp som hade kunnat slåss om topplatserna till sista omgången, men vi har ju valt att jobba på ett annat sätt.

Asbaghi förklarar att Blåvitt inte är efter en topplats i år eller nästa år, utan vill bygga klubben på ett sätt som gör att man kan slåss om topplaceringar varje år istället.

- Och där ser jag oss vara om några år. Där vi är klubben som slåss om det varje år, några år lyckas vi, några år lyckas vi inte, men vi är där uppe i toppen varje år, säger han till SVT.

