Asbaghi och Hysén om optimism kring framtidens IFK Göteborg: "Då kan vi störa även de bästa"

Inför matchen mot Malmö FF pratade Poya Asbaghi i C More om att IFK Göteborg ville skapa något som de kunde få med sig in i 2019. Efter första halvlek såg de ut att ha ett väl spelande, aggressivt, och ungt lag (snittålder på strax över 24 år) som gjorde det svårt för MFF.

Efter matchen var det 0-3 och en konstig känsla.

- Vi visar en helt annan beslutsamhet fram till deras 1-0. Vi vinner dueller, vi smäller på, till och med ”Paka” var ju inne och tacklade i dag. Det gör att vi får ett bevis på att när vi väljer att göra det, då kan vi störa även de bästa, sa Tobias Hysén till Fotbollskanalen efter matchen.

- Sedan är det så att till slut är det ändå kvaliteten som avgör. Första målet är ett fantastiskt mål, det kan du inte göra mycket åt. Andra målet spelare de bra, även om jag tycker vi kunde försvara oss lite bättre, men bra lag hittar luckor igenom. Till slut blir det lite mentalt mycket att ta i när vi får ett sådant 1-0-mål emot oss då, men som sagt. Det finns mycket som ändå är bra. Bättre än på länge, just i beslutsamhet och duellspel.

IFK Göteborg kommer att sluta på någonstans mellan 28 och 31 poäng när säsongen är avslutad.

- I och med att vi slog BP så köpte vi oss fyra månader till, till nästa säsong börjar. Det är jäkla jobb och ett gediget arbete som krävs för att analysera varför säsongen blev som den blev.

IFK Göteborg fick beröm av MFF:s tränare Uwe Rösler för hur laget spelade i första halvlek, med att kontra med sina tre-fyra offensiva spelare mot ett MFF som inte kunde få tag i dem. Asbaghi fyllde i:

- Jag tycker vår första halvlek är bland de bättre vi har gjort i höst. Framför allt är det en bra halvlek för att vi kommer upp högt i vårt presspel, och inte ger Malmö tid att få igång sitt anfallsspel. Jag tycker första 20 så har vi ett bra presspel, men när vi vinner boll är vi inte tillräckligt snabba att utnyttja ytorna utanför deras trebackslinje.

Det ändrade sig efter 20-25 minuter, när IFK skapade flera bra anfall.

- Den andra halvan av första halvlek är vår bästa period i matchen.

- Vi är nära att göra både 1-0 och 2-0 flera gånger.

Enligt Asbaghi blev det för tungt för IFK när de inte klarade av att hålla bollen under längre perioder. Han gav beröm till ensamma anfallaren Sebastian Ohlssons försök att få längd i anfallen, men totalt sett fungerade inte den delen för laget.

- Hela nyckeln är vårt presspel, och för att hålla upp det presspelet krävs det att vi också kan ha längre perioder med bollen. Jag tycker också det visar sig i matchen, att vi blir lite tröttare allt eftersom.

- Jag har haft mycket mer besvikna prestationer än det här i år. 0-3 känns ju såklart jäkligt surt efter en sådan första halvlek och framför allt känns det surt eftersom det var Tobbes avskedsmatch. Vi ville ge publiken en bra match och Tobbe ett värdigt avslut. På det sättet känns de sista 25 minuterna när vi släpper in tre mål, det känns tufft, såklart.

Innan matchen pratade du om att du ville hitta en slags optimism inför framtiden, tycker du att du fick det i dag?

- Ja, i första halvlek kändes det så. Det tror jag publiken kände också, att det var något de skulle vilja se mer av. Vi var väldigt aggressiva och möter allsvenskans bästa fotbollslag just nu, och är faktiskt bättre än dem där och då. Vi har unga spelare som tar för sig. August Erlingmark gör bland de absolut bästa matcherna som jag har sett honom göra i den blåvita tröjan. Benjamin Nygren gör sin debut från start. Viktor (Wernersson) tycker jag också göra en bra match. Flera unga spelare som är med och visar att de kan bidra med något i framtiden, och de gör det mot bästa tänkbara motståndet. Hade du frågat mig i halvtid så... Ja, precis det här var det vi ville. Sedan är det så jäkla synd och tråkigt att det till slut blir det som det blir, för det tar bort mycket av det vi gjorde i första halvlek.