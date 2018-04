Asbaghi om Axéns kritik: "Synd att analysen är endimensionell"

IFK Göteborgs nye tränare Poya Asbaghi inledde säsongen med seger i premiären mot Trelleborg, men förlorade förra helgen, tredje matchen för säsongen, mot AIK med 0-2 på Friends Arena, vilket innebar att laget nu står på sex poäng efter fem matcher.

C Mores expert Alexander Axén riktade, efter mötet med AIK, kritik mot Asbaghi, då han inte tyckte att Blåvitts kortpassningsspel var rätt väg att gå för att skapa målchanser mot AIK, samtidigt som han förordade en möjlig plan-b för den typen av matchbilder.

- Gustav Engvall och Tobias Hysén stod där och bara frustade, "stoppa in bollarna, så att vi får löpa och komma till målchanser", och så vidare, men de började i stället om. De började rulla boll och det hände ingenting. Salomonsson brukade gå som tåget där ute och piska in bollen, vilket alltid blev farligt, men de började i stället om, vände och vred, vilket gör att lagen blir låga. Då är det väldigt svårt att göra mål om det står tio spelare framför målvakt på egen planhalva, att tro att man kan komma igenom det med passningsspel är naivt, sa han efter matchen i studion.

Asbaghi håller i sin tur inte med om kritiken.

- Jag respekterar all form av kritik, det gör jag, men den plan-b:n, som jag förstått det, består av att slå fler bollar in bakom AIK:s backlinje, där Henok Goitom står utanför eget straffområde uppbackad av tio andra. Då finns det inte massvis med yta att slå in den bollen på bakom backlinjen. Vi är heller inte ett lag som bara är beroende av att spela ett kortpassningsspel. Jag tror att de som har sett våra matcher har sett att vi är ganska variationsrika, samtidigt som det finns matcher, där man både kan göra det mer och mindre, säger Asbaghi.

- Om jag ska vara helt ärlig, så tycker jag att det är lite typiskt oss svenskar. Den enda lösningen till ett icke-fungerande kortpassningsspel är att man bara ska slå långt, tidigt. Det finns sällan några nyanser. Analysen i det här fallet borde istället handla mer om hur vi på ett bättre sett kan luckra upp AIK:s mittfält och det är det jag har analyserat när jag gått igenom matchen. Sedan ska tränare ge oss kritik när vi inte presterar bra, men för att jag ska ta åt mig av kritiken, så ska jag också känna att det är en kritik som kan utveckla mitt sätt att se på saker och just i det här fallet gjorde den inte det, fortsätter han.

Asbaghi berättar vidare att han tycker att kritiken är oförtjänt.

- Känslan är ibland att när ett lag, med hjälp av sitt kortpassningsspel, inte lyckas få en matchbild dit laget vill så irriterar det vissa experter mer än när ett cyniskt lag misslyckas med detsamma. AIK mötte, innan oss, ett par titelutmanare som i underläge mot dem inte heller hade något att komma med i anfallsväg, men när vi som inte ens är titelutmanare försökte göra det med hjälp av kortpassningsspel, så kritiseras det nästan hårdare, säger han

- Betyder detta att jag nonchalerar kritik från så kallade experter? Nej, tvärtom. Experterna som sitter i studios har ett betydligt större ansvar än de tror. Allt de säger färgar analyserna av alla matcher som sedan journalisterna förmedlar i tidningarna. Om en expert i en studio säger att en spelares prestation är dålig, så kommer inte någon vanlig journalist att våga trotsa den teorin och skriva att han var bra. I slutändan har en expert i en TV-studio en större påverkan för hur vi i Sverige tänker kring fotboll och dess utveckling än vad en enskild spelarutbildare på Svenska Fotbollförbundet har och då tycker jag att det är lite synd att analysen hos dessa ofta blir så endimensionell, som den blir för det påverkar utvecklingen på sikt mer än man kan tro, fortsätter han.

Asbaghi har i veckan jobbat vidare med Blåvitts kortpassningsspel, men menar även att försvarsspelet kommer att bli viktigt i eftermiddagens derbyt mot Häcken på Gamla Ullevi.

- Det har varit väldigt mycket fokus på vårt anfallsspel, då det är det som ska vara mest nytt i jämförelse med tidigare. Precis som andra tränare och lag, så har vi dock också ett ansvar för försvarsspelet. Vi har under försäsongen och under inledningen av säsongen fått upp en ganska hög lägstanivå där och släpper till ganska få målchanser. Det är viktigt för oss att fortsätta att jobba på den vägen och inte tappa något av det i jakten på ett än mer utvecklat anfallsspel och det kommer att bli nog så viktigt mot Häcken, som är ett väldigt individuellt skickligt lag med Paulinho, El Kabir (Moestafa), Mohamed (Nasiriu) och så vidare.

Han vill främst rikta fokus på att sätta stopp för Häckens omställningsspel.

- Jag tycker att det finns många lag i allsvenskan som oroar mig mer när det handlar om att trilla boll, bedriva en speluppbyggnad och sådär. När Häcken väl får kontra och ytorna öppnas upp, så är Häcken absolut ett av de bästa lagen i allsvenskan. Det är väl den matchbilden, att Häcken inte ska få de utrymmena, som blir viktigast för oss.

Hur känner du kring vilket lag som har favoritskapet i derbyt?

- Om man tittar här och nu, så har Häcken byggt en trupp och har en ambition att vara med och slåss om SM-guld och ser sig själva som ett av de absoluta topplagen. Jag har inte hört någon som tycker att vi ska vara där nu och på så vis är väl Häcken lite favorit på det sättet. Jag tycker dock att vi har en bra chans att vinna den här matchen. Det är storheten i IFK Göteborg, det var ett stormöte mot AIK, och om man ser till storhet, så ska vi vinna den här matchen med 10-0, men det är en sak att vara stor som klubb och att vara en toppklubb. Där är vi inte riktigt ännu, säger han.

Vad skulle det betyda för er med en derbyvinst?

- Tre poäng är alltid tre poäng och det gör arbetsveckan efter lite enklare, även om vi har en trupp som är bra för att jobba både i med- och motgång. Vi har dock ett extremt tufft spelschema, så varje trepoängare blir viktig eftersom att vi har ett så tufft schema.

Matchen börjar klockan 16.00 och sänds i C More.