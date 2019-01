Asbaghi om debatten kring spelsystemet: "Klubben förknippad med ett sätt - har spelat så sedan Dackefejden"

IFK Göteborg var under hösten länge inblandat i bottenstriden i allsvenskan. Klubben kunde i praktiken andas ut först efter segern mot Brommapojkarna på Grimsta IP i slutet av oktober – detta efter att tränaren Poya Asbaghi inför matchen gått över till att spela 4-4-2 i stället för 3-5-2 som varit fallet tidigare.

I en intervju med Göteborgs-Posten berättar Asbaghi att han var beredd på att det skulle bli debatt kring lagets val av spelsätt, då han implementerade 3-5-2 som grund inför säsongen.

- Jag visste att det skulle bli så. Det skrivs så mycket om Blåvitt och det är klubbens storhet. Sen är klubben förknippad med att spela på ett sätt och det har de gjort sedan Dackefejden. Sen när något nytt och annorlunda kommer in så blir det intressant att analysera och dissekera på lokal nivå men även nationellt. Det skrivs artiklar, det snackas i C More, säger han till tidningen.

På frågan hur han ser på diskussionen kring lagets sätt att spela säger han:

- Med facit i hand är det många saker som man har utvärderat och kanske borde ha gjort annorlunda. Under våren och med de spelarna som fanns då kände jag att det inte fanns något behov av att vara riskminimerande. Då var det svårt att sia om att truppen skulle formas till en trupp som inte behärskade det lika bra. Där kanske vi skulle ha kompromissat lite tidigare. Men samtidigt är det svårt att säga utan att ge de andra en chans att ta över och visa vad de går för.

Poya Asbaghi kom till IFK Göteborg efter fina resultat med både Dalkurd och Gefle. Gefle räddade tränaren från degradering den säsongen. I takt med att resultaten med Blåvitt inte föll väl ut ökade också kritiken från olika håll. Asbaghi menar att förväntningarna på honom inför säsongen var för högt ställda.

- Jag kan tycka att det mer handlar om att när jag kom så blev jag hypad som en frälsare. Bara för att Gefle gått från sämst i superettan till att bli bäst så trodde folk att Blåvitt kunde gå från tia till att vinna SM-guld med en sådan tränare. Det skapade för mycket förväntan och sen på hösten slog det tillbaka. Det blev för mycket kritik kan jag tycka och sanningen ligger inte i någon av de här ändarna. Du är aldrig så bra som folk säger efter en seger och du är aldrig så dålig som folk säger att du är efter en förlust.