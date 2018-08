Asbaghi om Hyséns operation: "Olyckligt - men rätt beslut"

IFK Göteborg meddelade i dag att klubbens rutinerade anfallare Tobias Hýsen, 36, tvingas till operation på torsdag för en skadad menisk. Anfallaren har under en längre tid känt av skadan, men till slut blev smärtan för stor för fortsatt spel, vilket innebär att han nu förväntas bli borta i runt sex veckor, fram till efter landslagsuppehållet i oktober.

- Det är klart att det är olyckligt, men samtidigt är det helt rätt beslut. "Tobbe" kände själv också att alternativet att köra på och ha ont och därmed inte kunna prestera på topp någon gång egentligen inte var bra, men nu finns det i varje fall chans att avsluta säsongen betydligt fräschare. På det sättet är det helt rätt beslut, även om vi hade velat ha honom fullt frisk hela hösten, säger Blåvitt-tränaren Poya Asbaghi till Fotbollskanalen.

Hysén hade kunnat undvika operation, men i det fallet fått spela med stor smärta.

- Han hade haft väldigt, väldigt ont och hade knappt kunnat använda högerbenet. Jag ser hellre en sådan här lösning med chans att kunna spela utan smärta sista månaden i allsvenskan, säger Asbaghi.

Däremot får Asbaghi in ny förstärkning på anfallssidan till nästa match som kan täcka upp för Hyséns frånvaro. Nyförvärvet Robin Söder förväntas från och med i morgon vara med på klubbens träning och ska vara tillgänglig till nästa match, samtidigt som även nyförvärvet Fredrik Oldrup Jensen ser ut att bli spelklar till nästa match mot Östersund.

- Vi får in förstärkning, även om vi blir av med Elias (Mar Omarsson), så vi är ju lite tunna där framme. Jag tror och hoppas däremot på att rehabiliteringen kan gå så bra att han (Hysén) kan vara med sista månaden av säsongen. Han kommer även att vara viktig med sina ledaregenskaper under rehabiliteringen i omklädningsrummet och på Kamratgården.

Tidigare i sommar uttalade sig Hysén om att han är osäker på sin framtid i klubben, då han sitter på ett utgående kontrakt och inte längre känner sig lika fräsch i kroppen.

Asbaghi vill inte kommentera hur operationen kan påverka det beslutet, då han överlåter det beslutet till anfallaren.

- Det beror nog lite på hur den (operationen) går, men annars vet nog "Tobbe" det bäst. Jag får låta honom svara på det.

IFK Göteborg ställs på måndag mot Östersund på Gamla Ullevi. Matchen börjar klockan 19.00 och sänds i C More Sport och streamat på C More.