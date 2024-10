Ask har varit bollkalle för Jansson och Dahlin - nu förstörde han MFF:s planerade guldfest: "Hade inte varit kul att se"

Daniel Ask började i Malmö FF som ung knatte och var kvar till fjortonårsåldern då han gick till Limhamn Bunkeflo.

Annons

Annons

Nu är ASK i Västerås och under lördagen var det en speciell match för honom mot Malmö FF.Om MFF hade vunnit så hade man tagit SM-guld. Men matchen slutade 1-1.- Ja det är klart att det var speciellt. Det är ju barndomslaget som jag spelade i när jag var yngre och jag har varit bollkalle till några av spelarna som jag spelade mot. Så det är klart att det var en speciell match för mig och min familj där det är många som håller på Malmö, säger Ask.- Pontus Jansson och Johan Dahlin. Det är de två gamlingarna, haha.- Det kan man väl kalla det för. Jag kollade ju på alla Malmös matcher då.- Men det är inget som man tänker på nu. Nu är det bara konkurrenter och vi försökte vinna den här matchen, tyvärr blev det inte så.- Det var skönt att vi förstörde deras planerade guldfest. Vi ville gärna ta tre poäng eftersom vi behöver det. Skönt att inte se deras fans springa in och fira på vår arena.- Det var skönt att inte behöva springa in när de ska fira. Vi firade ju här förra året (gick upp i allsvenskan), så det hade inte varit kul att se något annat lag göra det.Med tre matcher kvar är Västerås sist i allsvenskan och har sex poäng upp till Värnamo som är på kvalplats. Värnamo har fyra matcher kvar och spelar på söndagen mot Gais.- Vi går för tre raka segrar och hoppas på tre bra insatser. Det är mot tre bra lag (Djurgården, Elfsborg, Hammarby), så det blir roliga matcher. Men vi behöver vinna, säger Ask.Mot Malmö FF ville VSK ha två straffar. Först tog en boll på Erik Botheims arm. Sedan föll Matteo Ahlinvi när Gabriel Busanello sträckte ut sitt ben.- Det är i alla fall en solklar straff i första halvlek (när Ahlinvi föll). Det måste ju vara straff. Jag förstår inte hur han tänker. Men han tar det beslutet och det är tungt för oss som är i den här situationen och behöver allt vi kan. Men han dömde inte i det läget. Han sa att det var filmning. Då undrade jag varför han inte fick gult kort för filmning, säger Ask.- Ja, det blir ju lite klyschigt att de får med sig lite mer och att det krävs mer för att vi ska få med oss lite extra. Det har varit så i några matcher i rad nu där vi kanske skulle haft någon straff, något mål och så vidare. Men det är som det är. Vi får jobba vidare och se framåt. Man kan inte kolla bakåt.