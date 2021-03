Asoro med första målet för Djurgården - Kujovic tvåmålsskytt

I morgon söndag skulle Djurgården spelat semifinal mot Hammarby eller Trelleborg, men på grund av coronautbrott i Hammarby så är motståndaren inte korad ännu. Hammarby-Trelleborg spelas antingen 28 mars eller 1 april. Därför bokades det i stället in en träningsmatch mellan Djurgården och Östersund.

Första halvtimmen bjöd inte på mängder av målchanser, men med kvarten kvar tog Djurgårdens Mattias Mitku vara på ett misstag från Kpozo och hittade in till Joel Asoro som fick ett jätteläge - men avslutet gick utanför.

Strax innan paus utgick Tommi Vaiho skadad. I början på den andra halvleken kom Elliot Käck runt på vänsterkanten och hittade in till nyförvärvet Joel Asoro som som stötte in bollen från nära håll. Just Asoro pratade med Discovery Plus i halvtid.

- Jag har ett par veckor kvar till en bra form, sa han då.

Med tjugo minuter kvar hittade Aslak Witry in till inbytte Emir Kujovic som nickade in 2-0 för Djurgården. Strax innan domaren blåste av matchen hann Kujovic även med att göra sitt andra mål för matchen.

Och i sista minuten fick Dif straff, men den missade Aslak Witry. Matchen slutade således 3-0 till Djurgården.

- Jag har varit med ett tag så jag vet hur jag ska röra mig i boxen, säger Kujovic till Discovery Plus efter matchen.

Startelvor:

Djurgården: Vaiho - Witry, Tagesson, Ekdal, Käck - Edwards, Schüller - Banda, Mitku, Bärkroth - Asoro.

Östersund: Mohlin - Dosis, Haugan, Kpozo - Hörberg, Awad, Arhin, Fritzson, Bellman - Stolt, Turgott