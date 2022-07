Asoro spelar med smärta i knät: "Får ta det efter säsongen"

Joel Asoro har inte varit given i Djurgårdens startelva under våren, men han har imponerat stort under den tid han fått på plan och bidragit med fem mål och tre assist.

När IFK Värnamo kom på besök fick han inleda på bänken och göra ett inhopp.

- Jag har lite ont i knät och vilar inför nästa match eller Europamatch, berättar han efter matchen.

Smärtan i knät är något som Asoro dragits med under en längre tid, ungefär ett halvår.

- Man kan spela på det men det är en sak jag får ta efter säsongen. Jag har inte tid att vila så mycket. Det är en grej som irriterar mig men vad ska man göra. Det svullnar upp vid senan varje match. Men det verkar inte synas på planen, det syns på knät efter bara, säger han och skrattar.

Och han menar själv att det inte egentligen är något som har påverkan på hans spel.

- Inte så mycket, då och då. När jag är varm är det okej men efter det känner jag av det direkt. Det är nog så mycket adrenalin så jag känner inte det då, menar han.

Fotbollsspelare som dras med skadeproblem och främst smärta kan spela på smärtstillande i perioder. Men 23-åringen har själv valt att inte göra det utan vill hellre känna smärtan.

- Det vill jag faktiskt inte göra. Det känns som att jag hantera det mer när jag vet hur smärtan är. Men om jag spelar på smärtstillande, säg att jag får en smäll och inte känner det, då kan man inte signalera förrän efter och då kanske det är illa, så jag föredrar utan.

Förutsatt att läget förblir som det är nu är Asoros plan att spela klart säsongen med smärtan, och sedan försöka få bukt på sina bekymmer efter säsongen.

- Det är en situation där du inte kan kontrollera om du blir frisk eller inte, det är bara kroppen som måste vila. Så det är inte jättedåligt eller något som kan bli bra överlag heller. Säsongen är igång nu så jag får ta det efter säsongen. Vila första veckorna och sedan rehaba ut det. Så länge det inte stör mig för mycket på planen så spelar det inte så stor roll, avslutar Joel Asoro.

Djurgården besegrade IFK Värnamo med 5-0.