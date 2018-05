Assisterande tränaren som höjer nivån på MFF:s talanger: "Sån jäkla glöd kring fotbollen"

Våren har varit en stor besvikelse för Malmö FF, men en sak har gått framåt. Mattias Svanberg har startat samtliga allsvenska matcher, Samuel Adrian gjorde sin första allsvenska start och skrev därefter på ett A-lagskontrakt, och Hugo Andersson och Felix Konstandeliasz har gjort sina allsvenska debuter. Alla från den egna ungdomssektionen.

En av bakgrundsfigurerna har varit Andreas Georgson, som blev ny assisterande tränare för A-laget i december. Han hade jobbat inom ungdomsfotbollen under de tolv senaste åren, varit instruktör på skolor, haft diplomatambitioner, gjort praktik på generalkonsulatet i New York, och har en pol. mag.

Spretigt, men det blev till slut inriktning mot fotbollen och MFF.

- Fotbollen har det hela tiden varit en sådan jäkla glöd kring.

- Det har genom åren varit extremt mycket scouting och metodik som jag har jobbat med på ungdomssidan (i MFF). Grubblat kring, förkovrat mig i, testat, tagit strider för.

Han var också bland annat projektledare för Den Himmelsblå Vägen, som är MFF:s utbildningsplan och som blev klar 2012. Efter alla år på ungdomssidan blev han inför det här året uppflyttad för att bli bryggan från ungdoms- till seniorfotboll i MFF, och har bland annat fått mycket beröm av Samuel Adrian.

- Han betyder jättemycket. Han är bra på att bolla idéer med när man har frågor, han hjälper en hela tiden. Det tillskottet är guld värt. Det är riktigt bra att ha honom här, sa Adrian då.

För Georgson själv är det här första gången runt MFF:s A-lag.

- Man har fått ganska mycket skinn på näsan. Det var ett av mina personliga mål, att se vad jag behöver justera i mitt ledarskap när jag jobbar med vuxna kontrakterade proffs.

- Vilka grejer kan jag fortsätta att inte tumma på, för de är så starka principer, och vilka måste jag vara beredd att justera och pilla i för att få till kortsiktiga förändringar?

I dagsläget är hans arbetsuppgifter styrda ungefär 75 procent mot A-laget och 25 procent mot ungdomssidan, där han på ungdomssidan jobbar med bland annat samordning av scouting och är kvar i metodik- och fortbildningsdiskussioner.

Hans arbetsuppgifter med A-laget inkluderar ansvar för U21-laget, feedback mot de unga spelarna, planera och genomföra vissa träningsmoment, och jobba med statistik och video under A-lagets matcher.

Mycket handlar dock om att få fram bättre spelare och människor från den egna ungdomsverksamheten. I ungdomssektionen har det blivit nya tillskott de senaste åren. Joakim Nilsson har kommit in som ungdomskoordinator och Mark Read som fystränare på ungdomssidan.

- Allt går in i varandra, men om vi tänker att det finns fem ben i fotbollen med teknik, spelförståelse, fysik, fotbollspsykologi, och sociala förmågor. På teknik och spelförståelse har Nilsson och Den Himmelsblå Vägen gett oss ett jättelyft.

Spelarna födda 1999 var dessutom den första kullen där MFF jobbade med en mer välgrundad scouting, med en annan scoutingmetodik och uppföljningar året runt.

- Tittar man på 99:orna och de som kommer underifrån, så är det en helt annan skicklighetsnivå på spelarna när det gäller att hantera yta, tid, och boll på planen. Det tror jag kommer vara den stora skillnaden. De som kommer upp har ett register som är mer lämpat för att klara nästa nivå.

- Fysbiten har också förstärkts så att vi har en bra fotbollsfys på spelarna som kommer upp (till A-laget). Det blir ingen inkörningsperiod för dem på det sättet, mer än att de måste vänja sig vid intensiteten.

Georgson pratar om att det finns tydliga idéer och att de har kommit långt på tre av de fem delarna, men att det nu måste göras mer arbete kring att utveckla människorna ännu mer. Det ska jobbas på värdegrunden, att få dem att vara ännu tryggare i sig själva, och skapa en plattform för lärande.

- Det är de två där vi känner att det fortfarande finns mycket potential. Hitta en fotbollspsykologi i vår träning och match som skapar vinnarmentalitet. Det är inte bara vem som vinner flest matcher. Vi vet att det är vissa andra beteenden som skapar vinnare över tid.

När det gäller 2018 är det en sak som inte fungerat optimalt för de unga spelarna under våren. Det var så tätt matchande för A-laget att det blev svårt att pussla ihop träning och matchning för lärlingarna. Samtidigt gav Adrians start mot Häcken, och efterföljande kontraktsskrivning, en rejäl boost även för Georgson.

- Vi kan aldrig veta säkert om de är redo förrän de startar och spelar 90 minuter mot riktigt bra motstånd.

- Skulle man titta på det totala så är Samuels match och kontrakt en krona på verket. Han är en vi har puttat igenom nu. Han är redo. Han har klarat det. Sedan är det några av de andra där man känner att det är ganska nära, men de måste också komma in och prestera i hela matcher innan vi vet säkert.

- Det coola är att när de väl sedan kör och man då få fem-tio matcher. Då kan höjden på en sådan spelare höjas sjukt snabbt, snabbare än på en etablerad spelare där man vet ungefär (var de är). De här unga vet vi inte hur snabbt de kan putta sina tak.

I dagens match mot Dalkurd finns Mathias Nilsson, Hugo Andersson, Adrian, och Felix Konstandeliasz med från lärlingarna. Matchen börjar 15.00 och sänds via C More.