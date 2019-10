Åtal att vänta för firande Elfsborgssupportrar: ”Min avsikt är att få det prövat”

Det var i samband med Elfsborgs seger mot Kalmar i slutet av juli som tre supportrar hoppade ner från läktaren och firade Marokhy Ndiones avgörande på stopptid. Efteråt blev de tre utredda av polisen för brott mot ordningslagen och nu ser det av största sannolikhet ut att bli åtal mot de tre personerna.

- Min avsikt är att jag ska åtala i det här. Det är tre personer och skälen till att det blir åtal och inte strafföreläggande är att dels så är det inte erkänt av alla, sen så är rättsläget inte riktigt så klart. För att man ska strafförelägga någon ska det vara ett ganska solklart fall, det får inte råda några tveksamheter vad gäller rättsläget. Min avsikt är att få det här ärendet prövat, säger åklagaren Martin K Svensson till Fotbollskanalen.

Varför vill du få det prövat?

- Mina efterforskningar har inte varit så tydliga i den här typen av fall. Det som det handlar om är att det är inga tveksamheter att de är på ett område de inte får vara. Det finns också ett avgörande från Södertörns tingsrätt som jag tycker är direkt felaktigt där de säger att det inte är utrett när man varit i området mellan målet och läktaren. Det området som är avsett för funktionärer, bollkallar och liknande. Det är sådant område vi pratar om och jag har gjort en ganska grundlig utredning tillsammans med polisen för att visa att det här är ett sådant angränsande område till fotbollsplanen som man inte heller får vara på som åskådare. Det är också en fråga som vi vill få prövat, även om det är den mindre delen.

Domen som Svensson refererar till handlar om en dom mot nio Hammarbysupportrar som tog sig in på planen under ett derby mot Djurgården 2006. De nio friades alla i ett åtal vid Södertörns tingsrätt 2008, då domstolen ansåg att det inte var olaga intrång när personerna tog sig in på planen.

Nu vill åklagaren få prövat om vad som gäller för området mellan planen och läktaren genom en domstolsprövning.

- Det man beskriver i ordningslagen, eller kommentaren till det, som ett angränsande område till spelplan som man inte får beträda, som är en överträdelse i ordningslagen. Så det är den första frågan, får man vara där eller inte? Jag menar att det utan tvekan är så att man inte får vara där. Den andra frågan är om det är ringa fall, om det är ett ringa brott mot ordningslagen. Det är där som jag ser fram emot en domstolsprövning. För där ger man exempel i kommenteraren till lagstiftningen att ringa fall kan till exempel vara att beträda spelplanen efter avslutad match, när spelet är slut. Att man då tar sig ner är i och för sig inte okej, men det är ett ringa fall, säger Svensson.

Svensson menar att en av de misstänkta inte erkänner brott, då han anser att handlingen inte är olaglig. Samtidigt har alla tre gått med på polisens och åklagarens version av det inträffade.

- Det är jätteväl dokumenterat att de har varit nere på området. Det handlar snarare om hur man bedömer det beteendet. Det blir en rent juridisk bedömning på det sättet. Den avgörande delen är inte att bevisa vad som har hänt, det är helt utrett.

Åklagaren menar att straffet för de misstänkta, om de skulle fällas i domstol, skulle vara låga dagsböter. Han har för avsikt att väcka åtal någon gång inom de kommande veckorna.

- Jag har för avsikt att väcka åtal, men jag har inte gjort det än. Men det kommer jag göra inom de närmsta veckorna i alla fall. Kanske i nästa eller nästnästa vecka ska jag försöka skaffa mig utrymme för att kunna åtala, säger Svensson.