Åtal väckt mot 16 personer - efter skandalderbyt på Tele2

I maj i fjol urartade derbymötet mellan Djurgårdens IF och AIK på Tele2 Arena i allsvenskan. Supportrar kastade först in pyrotekniska pjäser på planen, samtidigt som en grupp maskerade supportrar senare försökte ta sig in på planen från AIK:s läktarsektion. Ett öppet slagsmål med polis och ordningsvakter - som hade höjda batonger - utbröt innan det lugnade ner sig igen.

Nu står det klart att åklagare har väckt åtal mot 16 personer för inblandning i ett våldsamt upplopp i samband med matchen.

"Elva personer åtalas för delaktighet i våldsamt upplopp, och fem personer åtalas för anstiftan till våldsamt upplopp. Samtliga personer meddelas tillträdesförbud till fotbollsmatcher under 18-24 månader", står det i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Åklagaren menar vidare att utredningen har kunnat visa att det vålsamma upploppet var planerat i förväg, och att händelseutvecklingen var koordinerad.

- Polisen har gått igenom ett omfattande filmmaterial och hört ett stort antal personer. Dels för att identifiera så många gärningspersoner som möjligt då en stor del av personerna som deltagit varit maskerade, dels för att dokumentera skador på poliser, ordningsvakter och egendom inne på arenan, säger kammaråklagare Simon Pittuco i pressmeddelandet.

- Det är viktigt att de individer som begår ordningsstörande brott på läktarna lagförs och att de stängs av från att gå på fotboll, fortsätter han.

Huvudförhandlingen kommer att starta i Södertörns tingsrätt den 22 april, och väntas pågå i fem-sex dagar.