Åtta (!) insläppta på två matcher - Busch Thor: "Uruselt - inte godkänt"

Sirius inledde allsvenskan starkt och vann säsongens två första matcher. Men därefter har Uppsalalaget haft det tyngre och på de fem senaste matcherna har laget bara tagit en poäng, borta mot Falkenberg.

Dessutom har Sirius försvarsspel varit svagt och på de två senaste matcherna har man släppt in åtta mål. Och Sirius-kaptenen Niklas Busch Thor menar att laget har mycket att jobba med i nuläget.

- Det är ganska mycket som inte har fungerat. Det som var bra i början när vi var starka, fungerar inte nu och vi har börjat läcka bakåt. Många delar är fortfarande bra, men vi ger oss själva inte chansen i matcherna. Och åtta insläppta mål på två matcher är verkligen uruselt. Det är inte godkänt, säger han till Fotbollskanalen.

I helgen ställdes man mot IFK Göteborg och trots att Sirius lyckades vända 0-1-underläge till 2-1 kunde man inte hålla hela vägen ut. Och Busch Thor menar att Sirius vilja att gå framåt kan skapa problem defensivt.

- Det vet jag inte. Jag kan tänka mig att man öppnar upp sig lite mer när man hamnar i underläge, och spelar mer på chans. Senast hamnar vi i underläge, men lyckas vända så jag vet inte vad det är som händer. Jag har inte något riktigt bra svar på det.

- Det är ju psykologi och vi pratar mycket om vad som händer och vad som inte händer för att komma tillrätta med det här. Vi tränar försvarsspel och det är ingen hemlighet att vi måste få bättre beteenden över hela planen. Motståndaren ser ju det, vad vi inte gör bra och utnyttjar det.

En spelare som var gjuten i Sirius-laget i inledningen av årets säsong var mittbacken Robert Åhman Persson. Men i matchen mot AIK i mitten av april skadade 32-åringen knäet och sedan dess har han varit indisponibel. Ett avbräck för Sirius, menar Busch Thor.

- Han är ju en väldigt duktig spelare och betyder mycket för laget. Han är en stor spelare och sådana behövs alltid. Det är klart att det är ett avbräck och det är tråkigt att han inte kunnat vara med, samtidigt har vi bra spelare som kan ersätta och de två senaste matcherna är mer en kollektiv kollaps.

Inför förra säsongen meddelade Busch Thor att han skulle sluta med fotbollen. Men under hösten gjorde mittfältaren comeback och nu, ett halvår senare, är han nöjd med beslutet att återuppta fotbollskarriären.

- Det känns bra och roligt hela tiden, även om det är tungt att förlora. Det har tagit lite längre tid att komma tillbaka än vad man kanske förväntar sig, men jag känner att jag börjar komma dit och det blir roligare att spela då. Folk kanske tänker att det bara är att gå ut på planen och spela igen, men det krävs arbete för att komma tillbaka för fullt.

I nästa omgång ställs Sirius borta mot Hammarby och då är det osäkert om Busch Thor kommer till spel. Mittfältaren har varit sjuk i veckan och inte tränat med Sirius-laget.

- Vi tar det dag för dag. Man ska ju vara tillräckligt fräsch, vi får se. Det är tränarna som bestämmer och jag vet inte hur det blir i nuläget, säger han.

Mötet mellan Hammarby och Sirius spelas på fredag och visas på C More Fotboll och streamas via cmore.se. Avspark 19:00.