Aubynn kom tillbaka till MFF efter ett år - så ska han jobba: "Vill ge tillbaka"

Den 7 december 2022 meddelade Malmö FF att Jeffrey Aubynn lämnade föreningen för att ta sig an huvudtränaruppdraget i superettan-laget Örgryte. Där blev det dock en turbulent tid och den 6 december 2023 meddelade Malmö FF att Aubynn var tillbaka, denna gång som chefsscout.

Nu har 47-åringen hunnit komma in i rutinerna tillsammans med kollegorna i den skånska storklubben. När han gästar podcasten Lundh berättar han om vad det är som ingår i den nya arbetsbeskrivningen.

- Det ingår framför allt att ta fram en meny på potentiella rekryteringar som vi ska göra, beroende på vad som sker i vår trupp, förklarar Jeffrey Aubynn.

Vad lockade med att komma tillbaka, men denna gång i en annan roll?

- Det är så mycket som lockar. Jag tror att de flesta förstår den kärlek som jag har till Malmö, som har givit mig så mycket. Med tanke på att jag har varit här i så många år, som spelare och ledare, har man byggt upp en relation som är genuin och äkta. Det lockar.

Just att leta spelare som kan bli aktuella, vad tittar man på som scout? Jag gissar att man inte bara tittar på det som händer på plan?

- Det är många saker som ska stämma in. Det ska vara en spelare som kan bidra långsiktigt och prestera här i Malmö, men sen ska det också gå in i en kontext där vår huvudtränare, Henrik Rydström, också ska fungera i hans sätt att spela. Sen är det också personlighet, det är skillnad på att spela i Malmö FF och i många andra klubbar.

Vad skulle du säga är det viktigaste när man kommer som spelare till Malmö FF, förutom att du är en skicklig spelare?

- Det är din personlighet. Du måste ha en stark tro i din förmåga och du måste kunna och våga uttrycka det varje dag.

Hur tar man reda på mer om en spelare? Alla kan se att: "Han ser bra ut som ytter", men hur tar man reda på något mer om en spelare för att ta reda på personlighet, karaktär och liknande?

- Det är en jätteviktig fråga och det är något som jag verkligen försöker göra. Om det är en spelare som vi ser som en potentiell spelare in försöker jag alltid att ta referenser på honom utifrån personlighet, hur han är vid sidan av, vid motgång, framgång och så vidare - så att man får en helhetsbild. Det är en del av mitt jobb att kunna lägga fram det till Daniel och Ola.

Daniel Andersson och Ola Toivonen. Om du ser i vardagen, hur mycket jobbar du gentemot dem, kontra Henrik Rydström?

- Det stämmer. Vi har ett scoutingmöte en gång i veckan, tisdagar. Sen ses vi här varje dag på Stadion, där vi har informella möten och pratar dagligen egentligen.

Hur ser Malmö FF:s nätverk ut? Alla inser att du inte kan vara överallt och hålla koll på alla. Hur jobbar ni, har ni flera scouter i organisationen, har ni andra som är löst knutna, hur fungerar det?

- Malmö har i dag byggt upp en väldigt stark och strukturerad scoutingorganisation. Vi har 24 videoscouter som täcker olika delar av världen, som sedermera planterar spelare utifrån data och att de har tittat till våra tekniska scouter som sedermera producerar upp spelare till mig som jag sedan tittar på.

Hur mycket jobbar man med data. Det har väl gjort jobbet både lättare och svårare för att man får väldigt mycket information. Hur mycket tar ni hjälp av data?

- Mycket hjälp av data. Det är ett väldigt välutvecklat dataprogram som vi har användning av och som jag självklart tar hjälp av. Sen är det ingen bibel på något sätt, men det är ett verktyg som kan stärka eller skapa tvivel. Men hur som helst är det ett verktyg som vi använder på många sätt.

Kan du ge oss några siffror som ni tittar på: "De här siffrorna tycker vi är viktiga och det har visat sig att det ofta blir bra värvningar då"?

- Om vi tar en offensiv spelare, hur många gånger kommer han in i anfallszon på ett kontrollerat sätt? Hur ser hans avslut ut? Träffar han mål eller sprider han sina avslut? Det kan hjälpa. Om vi tar en defensiv spelare kan man titta på hur många ”interceptions” har han? Hur mycket vinner han boll, om det är en sådan spelare vi tittar på. Stärker min bild av spelaren datans bild av spelaren? Det sker inte ofta, men någon gång kan man tycka att en spelare har de här egenskaperna som man tycker är bra, men datan visar något helt annat.

Hur pålitlig är data, jag vet att någon sa att det här med xG, Expected Goals… det är klart att Cristiano Ronaldo i ett läge har ett annat xG än vad en spelare i superettan har för att de är på olika nivåer helt enkelt, men det klassas likadant. Vilka brister kan finnas i data?

- Det är klart att det finns brister och jag tycker absolut inte att det får vara någon bibel. Det är ett verktyg som kan hjälpa dig, men det är också viktigt att sätta det i kontext, vilken liga spelar han i? Vilka möter han? Vad är kvaliteten i ligan till exempel, det är en viktig faktor i saker och ting.

Hur viktigt är det för dig att sedan komma ut och se spelaren på plats?

- Jag tycker att det är viktigt många gånger. Med tanke på det kontaktnät som vi har i dag får man otroligt mycket information och väldigt bra information från människor som man litar på. Men det är alltid viktigt att se dem live.

Vad ser man när man kollar på en spelare live i jämförelse med om man har sett klipp och kollat på data?

- Du kan se ett kroppsspråk, du kan se positioneringar på ett helt annat sätt än vad du kan på Wyscout, den plattform som vi använder mest. Små detaljer, som de sakerna jag nämnde.

Du är i början på något sätt, har kört i ett antal månader, hur lång tid kommer det ta innan man ser effekten av Jeffrey Aubynns arbete i Malmö FF?

- Det är inte Jeffrey Aubynns arbete, det är ett teamwork hela tiden. Jag har inte heller det behovet av att känna att det är mitt arbete. Du frågade innan om det var enkelt att komma tillbaka, många gånger känner jag att Malmö har gett så mycket till mig att det också finns en känsla av att jag vill ge tillbaka till klubben, säger Aubynn och summerar:

- Jag jobbar hårt för att vi ska hitta skickliga spelare till klubben så att vi hela tiden är i framkant och kan tävla på högsta nivå. Det är ett teamwork skulle jag säga, men självklart är jag tydlig med vad jag tycker är bra och inte bra och de diskussionerna har vi egentligen dagligen.

Lyssna på hela avsnittet av podcasten Lundh med Jeffrey Aubynn i spelaren.