Avgörande veckor för MFF - som har flera möjliga problem: ”Alla är inte tillbaka till sitt bästa”

MALMÖ. Svårt allsvenskt spelschema, kort tid mellan matcherna, flera spelare som letar toppform, och ett spel som inte rullar på så bra som Malmö FF vill. Det är inte optimalt läge för Malmö FF under Europa League-kvalperioden.

Nu sätter det igång på allvar för Malmö FF. På lördagen gick AIK (tillfälligt?) om MFF i tabellen, och på torsdag ska MFF hålla eller förbättra 2-2-resultatet mot Domzale i EL-kvalet. Gör MFF det så väntar två rundor till innan det kan bli gruppspel.

När Malmö FF i dag spelar mot Östersunds FK så är det dock inte bara efter en resa från Slovenien till Malmö vidare till Östersund, utan det är också bara 64 timmar efter slutsignal mot Domzale (2-2). MFF brukade rotera cirka fem spelare i allsvenska matcher som följde efter Europacupmatcher under 2018. Nu är det nytt läge för en stor rotation.

- Svenska fotbollförbundet borde hjälpa oss, alla svenska lag i Europa och inte specifikt Malmö, med att de som spelar på torsdag ska spela den sena matchen på söndag (17.30) istället. Vi har resa från Slovenien till Östersund, vår längsta resa. Det är en utmaning, säger Uwe Rösler.

Rösler säger att det viktigaste mot Östersunds spelsätt är att vara energisk och att spelare som får en chans måste bevisa sig. Han säger också att torsdagens match tog mycket energi, och att de ska försöka få maximal information om det fysiska läget för att bedöma hur många minuter varje spelare bör spela.

Till detta har MFF flera spelare som är tillbaka från skador och behöver mer tid att hitta toppform, som Fouad Bachirou, Rasmus Bengtsson, och Lasse Nielsen. Rösler säger att det är så få träningar att de spelarna bara kan spelas i form i matcher, och att en gyllene regel är: tiden som spelaren var skadad är ungefär lika lång tid som det tar att komma tillbaka till den absoluta toppformen.

Med andra ord kanske de spelarna inte är toppformade under de viktiga veckorna.

- Jag tror inte alla är tillbaka till sitt bästa, särskilt de som är tillbaka efter skador. Vi roterar nu på grund av matchschemat och för att det finns spelare som ännu inte klarar två-tre matcher i veckan. Vi måste få till det rätt för dem.

Det som gör det krångligare jämfört med förra året är det allsvenska schemat under kvalperioden. Förra året, från början av juli till landslagsuppehållet i början av september, så spelade MFF åtta allsvenska matcher och vann sju av dem: Sirius två gånger, Östersund, Örebro, IFK Norrköping, Dalkurd, Trelleborg, och Brommapojkarna. Där var det dessutom hemmamatcher mot Östersund och IFK Norrköping.

Jämfört med i år, där de satte igång en vecka tidigare och har nio allsvenska matcher mot AIK (borta), Örebro, Djurgården (hemma och borta), Sirius, Östersund (borta), Häcken (borta), Falkenberg, och Kalmar FF (borta).

Dessutom är lagets toppform inte där än. I våras skapade laget mycket men missade också mycket, enligt Rösler, men det har skapats lite färre lägen efter uppehållet.

- I dagsläget ger vi också bort för många chanser. Mot Sirius var det mer mentalt, mot Domzale var det mer taktiskt, där vi inte följde löpningarna. Försvararna tog inte över löpningarna som kom från mittfältet.

En spelare som missar den här perioden är Arnor Traustason, som troligen inte är tillbaka innan landslagsuppehållet i september. Rösler har tidigare berömt Traustason för islänningens nytta i ”halvytorna”, ytorna mellan kanterna och de centrala delarna av straffområdet. Han tycker dock att Erdal Rakip tar för sig allt mer där, och att Romain Gall hade kunnat göra ännu mer nytta där om han tog fler löpningar istället för att oftast leta efter skottlägen.

Östersunds FK och Malmö FF möts i dag, en match som börjar 15.00 och sänds via C More.