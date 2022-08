Avslöjar: Allsvenskt och Serie A-intresse för FC Trollhättans stortalang

Inför säsongen 2022 flyttade ettan-klubben FC Trollhättan upp 16-årige forwardstalangen Adrian Helm till A-laget efter 19 mål på 15 matcher med klubbens U19-lag, där han blev intern skyttekung, och skrev ett treårskontrakt med honom. Helm, född 2005, kom till klubben 2020 från division fem-klubben Halvorstorps IS, där han spelade seniorfotboll vid 14 års ålder.

- Adrian har tagit stora kliv i sin utveckling i vårt U19-lag under säsongen och klubben ser en stor potential i honom. Han har egenskaper i sitt forwardsspel som gör honom väldigt intressant och med hans ambitionsnivå i vår miljö hoppas vi att hans utveckling kommer fortsätta under dessa tre år i klubben, sa tränaren Trollhättan-tränaren William Lundin till klubbens hemsida i samband med nyheten att man flyttade upp Helm till A-laget och skrev ett treårskontrakt med honom.

I Trollhättans ettan södra-premiär i april i år fick Helm sedan debutera direkt när han blev inbytt mot Ängelholms FF i den 79:e minuten, och därefter har det blivit ytterligare tio framträdanden i ettan södra för 16-åringen. Fyra starter och sju inhopp.

Under de tio framträdandena har Helm imponerat så pass att han nu dragit till sig intresse från såväl allsvenska som utländska klubbar. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har Serie A-klubben Torino visat konkret intresse för att värva honom, samtidigt som allsvenska klubbar såsom AIK, Hammarby IF och IF Elfsborg visat intresse.

Fotbollskanalen har sökt AIK:s sportchef Henrik Jurelius, Hammarbys sportchef Jesper Jansson och Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson utan svar.