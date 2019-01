Avslöjar: Brasseforward aktuell för Hammarby

Inför förra säsongen var Hammarby på besök i Brasilien för att scouta spelare. Då hittade man vänsterbacken Neto Borges hos Clube Atlético Tubarão. Värvningen blev en succé och nyligen såldes Borges till belgiska Genk för vad som rapporterats som omkring 20 miljoner kronor.

I vinter har Bajen återigen varit i Brasilien för att scouta spelare och klubben har tidigare inte gjort någon hemlighet av att man fått en bra kontakt med just klubben som Borges värvades ifrån. I början av januari skrev Expressen att Hammarby tittar på flera olika brasilianska alternativ och att ytterbacken Jean Carlos de Brito från just Tubarão är ett av namnen som intresserar de grönvita.

Även en forward från samma brasilianska klubb är aktuell för Hammarby, enligt uppgifter till Fotbollskanalen. Det rör sig om 20-åringen Zé Vitor.

I mitten av januari rapporterade fotbollsthlm.se, efter att ha intervjuat klubbens vd Henrik Kindlund, att Jean Carlos de Brito ska dyka upp på Hammarbys träningsläger i Turkiet om allt går som det ska. I samma veva skrev också sajten att det är möjligt att de Brito är "en av spelarna" som ansluter till lägret.

Under onsdagskvällen landade Bajen i Turkiet för just det nämnda träningslägret. Om de Brito och Zé Vitor ska flyga in till resten av truppen under utlandsvistelsen? Det ligger Hammarby lågt om i dagsläget. När Fotbollskanalen når klubbens chefsscout Mikael Hjelmberg, som tittat på spelarna nere i Brasilien, svarar han följande i ett sms:

"Vill inte kommentera vilka spelare som eventuellt kommer hit innan någon är på plats".

Är Zé Vitor aktuell för er?

"Jag vill inte kommentera det", skriver Hjelmberg.

Inför den kommande säsongen har Hammarby utvecklat sitt samarbete med superettan-klubben IK Frej och när Expressen skrev om Bajens intresse för Jean Carlos de Brito nämnde tidningen att eventuella nyförvärv kan komma att få speltid i Frej till en början för att anpassa sig till miljön i Sverige.