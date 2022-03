Avslöjar: Häcken värvar offensiv spelare från Ryssland

BK Häcken har varit aktiva på marknaden i vinter.

Tidigare hade spelare som Tomas Totland, Oscar Uddenäs, Even Hovland, Ibrahim Sadiq, Mikkel Rygaard, Amane Romeo och Kadir Hodzic värvats in. Under lördagen kunde Fotbollskanalen sedan avslöja att Hisingsklubben värvar Lars Olden Larsen, 23, från ryska Nizjnij Novgorod.

Det bekräftar nu Häcken. Klubben har skrivit ett korttidskontrakt med norrmannen fram till sommaren, enligt de regler Fifa satt upp efter Rysslands invasion av Ukraina, som innebär att utländska spelare i ryska klubbar får pausa sina kontrakt till och med den 30 juni medan kontrakten i Ryssland fortlöper.

- Lars är en offensivt skicklig spelare som kan husera på båda kanterna samt centralt på mittfältet. Han är kvick och har en bra fot som ligger bakom många poäng. Han har under vintern kontinuerligt spelat matcher i den ryska ligan, och kommer i god matchform till oss, säger Häckens sportchef Martin Ericsson om nyförvärvet till klubbens hemsida.

Olden Larsen skrev på för Novgorod så sent som i februari efter att ha varit startspelare i norska Mjøndalen IF och blev samtidigt den norska klubbens största försäljning någonsin.

- Det var en pojkdröm att få komma utomlands och därför blev det extra tråkigt med att situationen i Ryssland blev som den blev. Jag är samtidigt tacksam över att få chansen i BK Häcken och att Nizjnij Novgorod varit hjälpsamma i hela processen. Jag har pratat med Per-Mathias och vi hade ett väldigt bra samtal om lagets planer för i år. Jag har hört mycket gott om klubben och är glad över att vara här, säger Olden Larsen till klubbens hemsida.

Olden Larsen hann bara göra tre matcher för Nizjnij Novgorod innan han lämnade för Häcken. I de matctherna noterades han inte för något mål eller någon assist. Men i fjol notreades 23-åringen för åtta mål och tre assist på 30 framträdanden i Eliteserien.

Norrmannen gör sin första träning med laget under lördagen och är aktuell för en trupplats i morgondagens träningsmatch mot norska Odds BK.