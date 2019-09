Avslöjar: Malmö FF kan få damlag – nära att gå ihop med LB07

Malmö FF har sedan ett antal år tillbaka inget damlag. Tidigare gick damallsvenska Rosengård under MFF:s flagg, men under 2004 blev damlaget en egen förening och 2007 bildades LDB FC Malmö innan det under 2013 blev namnbyte till FC Rosengård. Nu kan däremot Malmö FF snart ha ett damlag igen.

Fotbollskanalen kan avslöja att Malmö FF är nära ett samgående med LB07, som har ett damlag i damallsvenskan. LB07 har även ett seniorlag på herrsidan.



- Vi har från 2016 ett beslut från vårt årsmöte starta flickverksamhet och det har inte fungerat för oss och vi har haft svårt med rekrytering. Det är problematiskt och vi tittar på olika möjligheter, säger Anders Pålsson, ordförande i Malmö FF, till Fotbollskanalen.

- Att starta egen verksamhet, ett samarbete eller ett samgående. Inga kommentarer i övrigt.

Uppgifter till Fotbollskanalen gör gällande att MFF-styrelsen är nära beslut, eller?

- Jag vill inte kommentera det i övrigt.

Det talas om presskonferens i veckan som kommer?

- Jag ska inte kommentera det.

Fast det är drag i fotbollen för damer nu, eller?

- Jag hoppas vi i MFF kan ta ett antal steg. VM för damer i somras visade att finns ett intresse och förhoppningsvis kan det avspegla sig i mer satsningar och resurser även i Sverige.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har samtalen mellan föreningarna pågått i sex månader. LB07 har helt enkelt svårt att försörja ett lag i damallsvenskan och Malmö FF har känt av ett tryck från både kommun, sponsorer och en del medlemmar att addera en verksamhet för kvinnor. Satsningen att börja med flickverksamhet har gått trögt och därför blev det samtal med LB07 vars styrelse uppges vara positiv.

- Malmö FF satsar på att de ska vinna inom fem år, uppger en källa för Fotbollskanalen.

Om det blir verklighet betyder det att det ursprungliga Malmö FF:s damlag blir kvar i FC Rosengård.

Ett extra plus för Malmö FF är om man går ihop med LB07 så adderar man samtidigt bredd till MFF:s ungdomsverksamhet inför 2020 då barnkonventionen blir lag och det blir svårt att motivera enbart elitsatsande verksamhet. En stötesten i diskussionerna är att Malmö FF vill att allt ska heta Malmö FF men LB07 vill behålla sitt herrlag som spelar i division 3 och även ha kvar en del äldre ungdomslag under sitt namn.

Robert Lenir är ordförande i LB07 och nekar:

- Det är faktiskt första gången jag hör det här. Vi har alltid haft en bra kommunikation och ett bra samarbete på ungdomssidan, men mer kan jag inte säga. Jag blev lite paff. Det har jag inte så mycket mer att säga om, då det är inget jag vet. Vi har alltid haft en bra kommunikation.

Skulle LB07 ställa sig positivt till detta?

- Det vet jag inte. Som du märker blev jag lite tagen, så jag vet inte vad jag ska svara på det här, men jag får kolla upp det här under morgondagen. Vad de pratar om i MFF kan jag inte kommentera. Jag vet bara att vi alltid har haft en bra kommunikation. Vi har en stor ungdomsverksamhet och samarbetar på akademisidan, men mer kan jag inte säga.

Kvällsposten rapporterade också nyligen om att LB07:s Henrik Adolfsson, sportchef på damsidan, vill att fler klubbar satsar på damfotboll. Tidningen frågade Adolfsson hur han skulle se på ett samarbete med Malmö FF och då svarade han så här:

- Svårt att svara på, så här på uppstuds. Vi har mycket bra grejer på gång i LB07. Men för att damfotbollen ska utvecklas är det bra när det kommer in folk som driver frågorna.

Ännu är det inte klart att det blir av och det är naturligtvis upp till båda föreningarnas medlemmar att ge klartecken till en sammanslagning på ett årsmöte.

Fotbollskanalen har sökt LB07:s klubbchef David Wernersson och Henrik Adolfsson, sportchef dam, i föreningen.