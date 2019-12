Avslöjar: Peking och Sirius vill ha AFC-anfallare: "Kommer bli såld inom kort"

Samuel Nnamani, 24, anslöt inför säsongen 2018 till AFC Eskilstuna och gjorde tolv mål i superettan när laget blev uppflyttat till allsvenskan. I år blev det sju mål på 28 matcher i allsvenskan, men nu ser anfallaren ut att vara förlorad för Eskilstuna-klubben.

Enligt uppgift till Fotbollskanalen har IFK Norrköping lagt ett bud på Nnamani, samtidigt som även IK Sirius ska vara intresserat av att köpa loss anfallaren.

AFC Eskilstunas ordförande Alex Ryssholm vill inte bekräfta vilka klubbar som är intresserade av att köpa Nnamani, men medger att det finns ett stort intresse både från allsvenskan och utlandet och att föreningen snart kan sälja anfallaren.

- Jag vet att det finns intresse från flera håll, både från allsvenska lag och utomlands. Jag kan bekräfta att det finns ett stort intresse för honom. Jag är nästan säker på att han kommer att bli såld inom kort. Jag vill inte nämna någon klubb eller liknande, men han är jätteaktuell, säger Ryssholm till Fotbollskanalen.

Vill AFC Eskilstuna sälja?

- Jag tror att det är svårt att behålla honom eftersom att han gjorde så bra ifrån sig. Två utländska klubbar har ringt och frågat om hans karaktär och grejer, inte det sportsliga och jag har bekräftat att det är en fantastisk kille, inte bara på planen, även utanför planen. Det är jätteviktigt. Sedan behöver klubben helt enkelt få in pengar. Vi har inte råd att behålla honom. Vi måste sälja för att klara det ekonomiskt.

Vilken prislapp är det som gäller?

- Jag vet inte, men vi får se eftersom att det kommer bud från flera håll. Det är den som bjuder bäst. Sedan måste jag fråga Samuel också. Vi vill inte släppa honom mot hans vilja och självklart kommer vi att diskutera hans önskemål.

Vill Samuel stanna i Sverige eller flytta utomlands?

- Det är både och. Självklart känner han mest utomlands, men samtidigt vet jag att han har familj i Sverige, trivs bra här och jag tror att båda alternativen är bra för honom. Det är en riktigt fantastisk människa.

Parallellt jobbar AFC med att sätta truppen inför nästa säsong. Klubben har i dagsläget tolv spelare under kontrakt, men just nu ingen huvudtränare. Sportchefen Nemanja Miljanovic, som inledde årets säsong som huvudtränare och sedan ersattes under säsongen av Saulius Sirmelis och Saulius Cekanvacius som sedan lämnade, leder just nu lagets träningar.

- Det hänger i luften, säger Ryssholm om tränarfrågan.

Ryssholm säger så här om arbetet med att sätta truppen till nästa säsong:

- Vi förhandlar med flera spelare och vet vilka spelare vi vill ha. Vi är ganska nära flera spelare, men som sagt styr ekonomin mycket.