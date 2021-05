Avslöjar: Svenska toppdomare undanhöll miljonbelopp för Skatteverket

Johannesson inkom med uppgifter till Skatteverket om att han fått Uefa-ersättning på totalt 728 551 kronor som han tidigare inte redovisat för myndigheten, under åren 2015-2018. Al-Hakim meddelade i sin tur att han tidigare inte redovisat Uefa-ersättning på totalt 505 150 kronor under 2015-2019. Strömbergsson? Han hade inte redovisat 450 000 kronor som han fått av Uefa under åren 2015 och 2016, enligt handlingar från Skatteverket.

