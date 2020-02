Avslöjar: SvFF agerar efter ÖFK-fallet - vill skärpa kraven för elitlicensen: ”Tänker se över hela reglementet”

Svenska Fotbollförbundets licensnämnd beviljade inte Östersunds FK någon elitlicens inför 2020. Beslutet fattades i november och innebar att ÖFK i det läget skulle spela i superettan i år. Men klubben överklagade och överklagandenämnden valde att gå på föreningens linje. Dagen innan julafton meddelades att ÖFK trots allt skulle få stanna kvar i allsvenskan.

I överklagandenämndens beslut går det att läsa att ett ”utländskt bolag” kommit överens med ÖFK om ett sponsringsavtal värt 15 miljoner kronor, vilket spelade in i beslutet som räddade kvar klubben i allsvenskan. Licensnämnden övertygades inte av det avtalet och bedömde att möjligheten till att klubben skulle få in pengarna från sponsorn innan årsskiftet som ”högst osäker”.

Just till januari 2020 var det tänkt att ÖFK skulle ha fått de 15 miljonerna från sponsorn, som klubben hittills hållit hemlig. Men under tisdagen bekräftade klubbens vd Lennart Ivarsson för Aftonbladet att pengarna ännu inte landat hos Östersund. Han sa då att klubben ”räknar” med att få pengarna, men att han inte har något svar på när de kommer att trilla in. Vd:n bekräftar vidare att man uppgett till licensnämnden att sponsorpengarna skulle ha förts över till ÖFK i januari.

- Ja, det stämmer och vi jobbar på frågan som jag sa, kommenterade Ivarsson för Aftonbladet.

Nu kan Fotbollskanalen berätta att Svenska Fotbollförbundets styrelse planerar att lämna in ett förslag om förändringar av systemet kring elitlicensen till förbundets årliga representantskapsmöte, vilket bland annat fattar beslut om SvFF:s regelverk, i höst.

På vårens årsmöte kommer förbundsstyrelsen be om lov att utreda frågan, berättar styrelsens andre vice ordförande.

- Vi tänker se över hela reglementet för licensnämnden, inklusive de ekonomiska kraven på klubbarna. Det ska göras inför representantskapsmötet i höst. På årsmötet kommer vi be om rättighet att göra det, säger Lars-Christer Olsson.

Olsson, som också är ordförande i Svensk Elitfotboll (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan), fortsätter:

- Vi ska se över de ekonomiska kraven och se om man kan skärpa styrkan i kraven. Det är en fråga om att se om det kan finnas skarpare sätt att bedöma föreningarnas ekonomiska livskraft för framtiden.

Det ska bli tuffare krav på klubbarna, helt enkelt?

- Ja. Och kanske tydligare krav, i alla fall. Vi är ute efter att minska risken för godtycklighet. Men det är en rätt snårig värld, därför måste det göras ett ordentligt utredningsarbete innan man kan komma fram med konkreta förslag. Det är därför vi kommer be om möjlighet att göra det inför representantskapsmötet.

Hur stor inverkan har fallet kring Östersunds FK haft på era tankar kring det här?

- Det har väl kickat igång tankarna, mer än att det har haft en stor direkt betydelse. Nu är Östersund-fallet avgjort, och det har ju hanterats av institutioner som är oberoende av förbundsstyrelsen. Det fallet är ju klart. Sen får vi se om man kan skärpa till reglementet så att det blir ännu tydligare.

Nu har vi hamnat i ett läge där licensnämnden fällde ÖFK, men överklagandenämnden rev upp beslutet. I dagarna har klubben bekräftat att man fortfarande inte fått in de 15 miljonerna från en utländsk sponsor som man skulle ha fått in, ett avtal som licensnämnden slog ner på men som överklagandenämnden godkände. Vad är din uppfattning om läget?

- Jag har ingen uppfattning i ärendet, för det är ju det som är hela syftet med att ha en oberoende instans som gör värderingen. Och den värderingen är gjord. Men det är precis det här som vi är ute efter, att man kanske kan få till ett tydligare regelverk för utvärdering. Till exempel värderingen av en framtida förändring av ekonomin i en klubb.

- Men det finns inget som är rätt eller fel här. Det här är en fråga om bedömningar. Då är frågan om man kan få ett skarpare regelverk, så att man reducerar bedömningsgraden till något som är mer fast.

I ett sådant här läge där en klubb inte fått in 15 miljoner som man lovat en nämnd, finns det någon möjlighet att öppna upp ärendet igen?

- Nej, det gör det inte. Och det gör det inte heller av rent tävlingstekniska skäl. Man kan inte fatta ett beslut nu om att göra ändringar i seriesammansättningar till exempel. Det är en alldeles för komplicerad apparat för en så kort tid, säger Lars-Christer Olsson.

Vidare kommer SvFF:s styrelse lämna in ett förslag till Riksidrottsmötet 2021 om en förändring av RF:s stadgar, som hänger ihop med fotbollförbundets tävlingsbestämmelser.

I november i fjol röstade SvFF:s representantskapsmöte igenom en regeländring rörande preskriptionstiden i ett bestraffningsärende, vilken gör att ett eventuellt regelbrott kan anmälas i sex månader från det att en dom (i exempelvis tingsrätt eller hovrätt) vunnit laga kraft. Tidigare kunde en anmälan upprättas inom två månader från det att en förseelse blivit känd, vilket gjorde att ÖFK gick fritt från bestraffning efter fängelsedomen mot klubbens tidigare ordförande Daniel Kindberg. Det eftersom licensnämnden lämnade in en anmälan rörande ekonomiska överträdelser först efter att åtal väckts och både SvFF:s disciplinnämnd samt Riksidrottsnämnden bedömt att ärendet preskriberats eftersom anklagelserna mot Kindberg blivit kända via media långt innan åtal väcktes.

SvFF:s förslag är att RF:s stadgar ska förändras på samma sätt som förbundets tävlingsbestämmelser gjordes rörande preskriptionstiden.

- Att man i det här fallet skulle räkna preskriptionstiden två månader från det att det blivit känt är helt orimligt. Vi vill att det ska kopplas ihop med den civila rättsprocessen, så att inte idrotten ska ha en helt egen process, där man tvingas ta beslut om saker som är under prövning i en civil process, förklarar Lars-Christer Olsson.

På vinterns representantskapsmöte beslutades det också att själva beslutsfattandet kring en eventuell degradering, för en klubb som ansetts ha begått ekonomiska övertramp, ska flyttas från representantskapet till disciplinnämnden. Även det efter förslag från förbundsstyrelsen.

Daniel Kindberg dömdes i tingsrätten till tre års fängelse för bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott. Även Östersunds FK:s helägda dotterbolag Driftaren, som var en del i transaktionskedjan som gav ÖFK flera miljoner, straffades. Bolaget dömdes av tingsrätten att betala en företagsbot på 500 000 kronor. Domen har överklagats till hovrätten.