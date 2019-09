Axén tvekar om agentjobb: "Det är ett för farligt yrke"

Alexander Axén lämnar C More i höst. Agentyrket är ett av de jobb han har övervägt, men han ser också nackdelarna med yrket. - Det skulle ge mig fiender och det är ett för farligt yrke, säger Axen till Sportbladet .

När allsvenskan skiljs åt från TV4 så gör även Alexander Axén det. Han ser det som ett naturligt steg.

Med en väletablerad karriär inom svensk fotboll så blickar nu Alexander Axén framåt. Hans arbete som kommentator på TV4 har inneburit med och motgång. Axén är nu nyfiken och öppen för olika yrken inom fotbollen.

- Jag älskar ju fotboll och vill fortsätta att jobba med det. Jag är öppen för allt, att blir tränare eller sportchef eller att jobba med att utveckla spelare men utesluter inget, sa han till Fotbollskanalen i helgen.

Åren inom tv har breddat hans kunskap inom fotboll och medier. Vilket gör hans framtida yrkesval till många. Ett alternativ som Axén finner lockande är spelaragent. Han säger dock att för att han skulle ge sig in i agentbranschen så får det vara för att ingå i en större agentur. Om någon nu skulle vilja ha in honom, säger han ödmjukt.

- Jag kan många sidor av fotbollen och tror att jag skulle kunna locka en del spelare till mig. Men det skulle ge mig fiender och det är ett för farligt yrke, säger Axen till Sportbladet.

Axén berättar om en agenthistoria hans vän var med om.

- Jag har en kompis som gav sig in i agentbranschen. Han gjorde en jättebra och ganska stor affär utomlands och hade mycket pengar i en portfölj. Det kom in två grabbar och satte en pistol mot tinningen, tog väskan och gick. Jag vill inte in i den världen. Det finns så mycket pengar och problem där. Det vill jag inte utsätta min familj för, säger Axén.

Alexander Axéns karriär inom fotbollen har öppnat många nya dörrar genom hans många kontakter med olika fotbollsfilosofier, klubbar och tränare. Så alternativ finns det.