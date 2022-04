Bäckström står på sig - och backar Mathisen: "Nu har han haft sin skräckmatch"

Borta mot Djurgården under lördagen försökte Sirius spela sig igenom motståndaren, hela vägen från eget mål. Det resulterade bland annat i två baklängesmål efter att Marcus Mathisen slarvat med bollen i eget straffområde efter en inspark.

- Allt som kan gå fel går fel, personligen också. Det är piss. Vi ska inte sluta spela (på det här sättet), men vi får tänka om lite, sa Mathisen till Fotbollskanalen efter 4-0-förlusten.

Sirius tränare Daniel Bäckström står stadigt i sin tro på spelsättet - trots 0-10 i målskillnad och tre förluster på de tre senaste matcherna.

- Det är både tungt att jobba i Sirius och att hålla på Sirius just nu. Vi har haft en tiodagarsperiod som varit dålig. Vi förlorar matcher, släpper in många mål och gör inga mål. Det är klart att jag nu sitter här som huvudansvarig och tänker: vad är det som gått fel?

Bäckström fortsätter:

- Djurgården vann välförtjänt. Det kan ingen säga något om. Vi förlorade klart. Men det var viktigt för oss att vi skulle göra en bättre prestation i den här matchen jämfört med matchen mot Hammarby senast. Det tycker jag att vi gjorde. I de bästa situationerna, som jag tycker att det fanns några av, såg vi ut så som vi vill att vi ska se ut. Men de situationerna vi framför allt har på näthinnan är de där det inte blev bra.

- Det är tungt nu men det känns ändå hoppfullt kring att vi ska vända på det här. Hade vi åkt hit och gjort en rakt igenom dålig match så hade jag haft en större klump i magen. Nu känner jag ändå att det finns något i den här prestationen, även om den kommer gå till historieböckerna som en skitmatch.

Tränaren menar att Sirius kunde ha hanterat vissa situationer mot Djurgården bättre, men säger också:

- Jag tror stenhårt på den här grejen som vi försöker göra. Vår trupp bygger på att vi ska spela genom mittfältet för att vi ska ta oss in på motståndarnas planhalva. Jag vet om att vi kommer tappa bollen (någon gång) och då ska vi ha en bra metod för att kunna skydda målet. Och borta mot Djurgården vet jag om att vi säkert kommer ha fler bollförluster än i genomsnittsmatchen, men å andra sidan: ska vi kunna ta tag i en sådan här match så är det via det spelsättet.

- Vi ska inte passa bollen bara för att passa. Är det så att det är läge för att skicka ner bollen i Fyrisån när vi spelar hemma på "Studan" så måste vi göra det. Det misstaget som blev på 4-0, när Mathisen fastnade i eget målområde, så ska vi inte ha det. Sen om ordet naivt är rätt eller inte… det är inte tillräckligt bra i alla fall. I slutändan landar det på mig som huvudtränare att vara tydlig med vad som gäller. Förhoppningsvis lär vi oss något av det här.

Hur tacklar du det här som tränare gentemot Marcus Mathisen, som gör två misstag som kanske är ett resultat just av er spelidé?

- Jag säger det nu och jag har sagt det till "Mackan" också: han är en ruggigt skicklig spelare. Han har en tydlig spets i sitt passningsspel och han betyder mycket för vårt spel överlag. Sen har man någon sådan här match någon gång, kanske en gång under karriären, det är så pass lätträknat. Han har betytt jättemycket under tiden som han har varit här, han är en viktig spelare för mig. Nu hade han den där skräckmatchen som han kommer komma ihåg när han sammanfattar sin karriär.

- Men jag kommer fortsätta boosta honom under veckan. Jag kommer säga till honom: "Fortsätt göra det du är bra på, studsa tillbaka från det här". Även om han säkert kommer ha en klump i magen i kväll och i morgon. Han får göra det bättre när vi tränar på måndag.

Sirius har skrapat ihop sju poäng på sex allsvenska matcher i år.