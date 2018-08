Bajen-anfallare tillbaka i truppen mot Trelleborg

Hammarby ställs i morgon för andra gången på en vecka mot Trelleborg, men den här gången på Tele2 Arena i allsvenskan. Anfallaren Imad Khalili var varken med i matchtruppen mot Dalkurd eller senast mot Trelleborg med anledning av skadeproblem.

Nu är anfallaren däremot redo för spel och med i truppen till mötet med Trelleborg. Dessutom finns även Kennedy Bakircioglu med i truppen. Han var senast utanför truppen i Skåne, men kan alltså nu komma till spel igen.

Till skillnad från i måndagens möte, så är nu i stället backen Oscar Krusnell och mittfältaren Rebin Asaad utanför lagets matchtrupp.

Matchen börjar klockan 15.00 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.

Hammarbys trupp: Johan Wiland, Simon Sandberg, Neto Borges, Björn Paulsen, David Fällman, Jiloan Hamad, Imad Khalili, Jeppe Andersen, Sander Svendsen, Kennedy Bakircioglu, Mads Fenger, Junes Barny, Leo Bengtsson, Junior, Muamer Tanković, Davor Blažević, Nikola Djurdjić, Mats Solheim.