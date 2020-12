Bajen bara nionde bästa hemmalaget - tog 20 fler poäng på Tele2 förra året: "Finns flera parametrar"

Hammarby siktade på guld, men kommer som bäst att sluta sexa och som sämst åtta. En stor anledning till det är hemmaförvandlingen.

Förra säsongen var Bajen allsvenskans bästa hemmalag med tretton segrar och 41 poäng. Men i år är man bara det nionde bästa hemmalaget med fyra segrar och 21 poäng.

- Vi har kryssat alldeles för mycket (nio oavgjorda på hemmaplan). Framför allt har vi kryssat mot lagen som är i botten av tabellen. Det är det största problemet, säger tränaren Stefan Billborn och fortsätter:

- Jag tror att vi har två förluster på 33 matcher på hemmaplan. Det är ett ganska bra hemmafacit. Men vi har kryssat i jäkligt många matcher när vi inte borde ha kryssat och det är väl det som gör att poängskörden är så jävla dålig.

Hur mycket i detta lägger du avsaknaden av publik?

- Det finns flera parametrar. Den ena är givetvis rent speltekniskt, att vi inte har haft samma kvalitet i straffområdet som vi hade förra året, men givetvis är det också så att flera av matcherna som har varit mot lagen som ligger lite längre ner i tabellen där vi har tryckt på och fört, där har vi inte haft med oss publiken, så vi har tappat det. Det blir lite mentalt på ett annat sätt.

ANNONS

- Och sedan har det också varit så flera gånger att de här fem bytena som man kan göra, om man inte har publiktrycket emot sig och att man har försvarat sig så kan man byta in några spelare till som kan och som orkar sparka bort bollen. Sista kvarten blir det ofta så när motståndaren inte orkar flytta längre och man har dominerat en match, då har det oftast varit så att vi har varit i ledning med något mål och sedan har det snarare blivit att vi har släppt in något skit sista kvarten för att motståndaren har kunnat ta in pigga ben. Vi har tappat in koncentration och motståndaren orkar springa. Så jag tror att det är en parameter också.

Nu ligger Bajen sjua och möter i den sista omgången Örebro som är åtta. Bajen har 41 poäng och Örebro 39. Framför sig är Mjällby sexa på 44 poäng och har tre plusmål mot Hammarbys plusmål som är ett.

Det betyder alltså att Hammarby kommer som bäst att sluta sexa och som sämst åtta.

- Det är jämnt om platserna hela vägen in, men vi har inte lyckats. Vi har till exempel gjort två jättebra prestationer nu mot Malmö FF och mot IFK Norrköping där vi får med oss en poäng. Så jag tror att vi får utvärdera en massa saker och tabellplaceringen blir ju en frukt av det, säger Billborn.