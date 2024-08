Bajen bekräftar Strand-intresse - och Mendes-värvning: "Spännande"

Hammarby IF

Djurgårdens IF

Hammarby IF:s ytterback Simon Strand, 31, har inte fått så mycket speltid i år med endast sju inhopp i allsvenskan. Senaste fem seriematcherna har han dessutom blivit kvar på Bajens bänk, och nu rapporteras han vara på väg bort.

Sent under onsdagen uppgav nämligen Expressen att Strand är nära att skriva på för en klubb i den tyska tredjeligan innan transferfönstret stänger på fredag kväll. Ytterbacken är samtidigt inte med i Bajens matchtrupp till mötet med IFK Stocksund under torsdagen i svenska cupen-kvalet till gruppspelet nästa år.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg berättar att Strand inte är med i truppen, då de har haft ett samtal och har enats om det.

Annons

- Det jag kan säga är att jag hade ett snack med Simon i går. Han är inte borttagen från vår sida, men vi kom överens om att han inte är med i cupmatchen i kväll, säger Hjelmberg till Fotbollskanalen.

Varför har ni enats om att han inte är med?

- Det finns intresse från andra klubbar.

Är det sannolikt att Strand lämnar?

- Det vill jag inte spekulera i. Vi enades om det i går (att det inte blir spel för Strand i cupen), och det finns en anledning till att vi väljer att komma överens om att inte ha med honom i truppen, säger han.

Strand, som har kontrakt över 2025, anslöt inför förra säsongen från IF Elfsborg och fick då gott om speltid med 21 starter och fem inhopp i allsvenskan, vilket i år alltså förändrats.

- Simon gjorde ett jättebra jobb för oss förra året och bidrog på ett fantastiskt bra sätt. Han är också en väldigt uppskattad lagkamrat och en jättebra kille som jobbar stenhårt på träningar. I år har det inte blivit lika mycket speltid, vilket såklart är en anledning till att vi är där vi är i dag, säger sportchefen.

Annons

Hammarby har sedan tidigare bland annat sålt Deniz Gül till Porto för ett påstått mångmiljonbelopp, samt lånat ut Viktor Djukanovic till Standard Liege, där det finns en köpoption. Uppgifter har även publicerats om att ett stort bud kan läggas på Jusef Erabi, men under senaste tiden har Hjelmberg sagt att det inte kommer bli någon försäljning.

Det står han fast vid nu också - med knapp tid kvar av de stora fotbollsländernas transferfönster.

- Det har inte varit något kring Erabi. Vi har tackat nej till ett bud på en spelare sedan i måndags, men som jag sagt tidigare har vi ingen ambition av att sälja fler spelare.

Fönstret är stängt för er vad gäller stora försäljningar?

- Ja, det skulle jag säga.

Hjelmberg bekräftar vidare uppgifter om att Bajen tar in offensive mittfältaren Steven Mendes, 15, från sydafrikanska storklubben Kaizer Chiefs.

Annons

Sportchefen berättar dock att det är akademiledningens rekrytering, och att Mendes kommer inleda i klubbens akademiverksamhet.

- Jag har inte varit särskilt inblandad, mer än att jag skrivit på papper. Jag har ingen del i själva rekryteringen av spelaren, men han ska till att börja med gå in i vår akademi. Vad jag förstår är det en väldigt spännande spelare, säger han.

Hjelmberg berättar att rekryteringen möjliggjorts av att Mendes har ett europeiskt pass.

- Han har varit uppe på provspel i en eller två veckor och har gjort ett väldigt bra intryck på akademiledningen. Sedan har han dessutom ett europeiskt pass, vilket gjort det möjligt. Han kommer vara i akademin under hösten, och sedan får vi göra en utvärdering.

Sportchefen är vidare tydlig med att Mendes har något extra. Annars skulle Bajen inte ta in en spelare från Sydafrika till klubbens ungdomsverksamhet.

Annons

- Vi tar inte in en kille från Sydafrika om han inte har något exceptionellt i sig. Det menar akademiledningen att han har, så det blir spännande under hösten.