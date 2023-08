Bajen besegrade Elfsborg - MFF kan ta över serieledningen

Elfsborg kom till Tele2 Arena med förhoppningen att ta tre viktiga poäng. Men det blev noll.



Hammarby vann med 1-0 och det var också hemmalaget som började bäst.



Efter sex minuter fick Jusef Erabi en boll i djupet och tog sig in i straffområdet, men avslutet gick tätt utanför.



Elfsborg hade svårt att skapa riktigt heta lägen. Ahmed Qasem och Jeppe Okkels försökte, men Oliver Dovin sattes inte på några jätteprov.



Efter 35 minuter blixtrade det till om matchen.



Först fick Hammarby en frispark som Nahir Besara satte in på Nathaniel Adjei som fick ett jätteläge, men nicken gick utanför.



I anfallet efter satte Per Frick en fin boll till Okkels som blev fri, men avslutet var svagt.



En minut senare kom 1-0.Nahir Besara slog en lång boll och Adi Nalic blev fri och chippade över en utrusande Hákon Valdimarsson.Den andra halvleken var bara fyra minuter gammal när Hammarby fick ett läge. Johan Larsson slog en slarvig passning på Adi Nalic och hemmalaget ställde om. Erabi fick bollen men avslutade tätt utanför.Det var mer fysik och kamp än lir och vassa målchanser. Den tuffaste duellen var den när Simon Strand kom sent in i en duell med Hákon Valdimarsson. Elfsborg ville ha rött kort, men domaren visade gult.Elfsborg hade mest boll i den andra halvleken i jakt på en kvittering, men Hammarby försvarade sig bra och släppte inte till något.Matchen slutade 1-0.Det betyder att Elfsborg har 42 poäng. På måndag möter Malmö FF Mjällby. MFF står nu på 41 poäng och kan alltså ta över serieledningen.Hammarby är sexa i tabellen på 28 poäng.



Hammarby: Dovin - Karlsson, Fenger, Adjei, Pinas, Strand - Sadiku, Hammar, Besara - Erabi, Nalic





Elfsborg: Valdimarsson - Larsson, Holmen, Lagerbielke, Hult - Qasem, Boateng, Baidoo - Okkels, Frick, Bernhardsson