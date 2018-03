Bajen betalade högst löner per vunnen poäng 2017

Revisions- och konsultföretaget Ernst & Young har gjort en analys av den finansiella ställningen i allsvenskan och går i rapportern bland annat in på de allsvenska klubbarnas lönekostnad per vunnen poäng för att ge en bild av vilken avkastning klubbarna får sportsligt i relation till vad de betalar ut i löner till spelare och ledare i föreningarna.

I rapportern sticker Hammarby ut som ett "dåligt" exempel i fjol med högst lönekostnader av alla lag, med 1 798 0000 kronor, per vunnen poäng i serien. Laget höjde under förra säsongen lönekostnaderna med tolv miljoner kronor gentemot 2016, men tog ändå en poäng mindre än under 2016 och slutade på niondeplats i serien.

Malmö betalade under 2017 ut näst högst löner, med 1 530 000 kronor, per vunnen poäng, men firade samtidigt också i november SM-guld, medan Djurgården också betalade ut höga löner per vunnen poäng med 1 178 000 kronor per poäng, men gjorde också klubbens bästa säsong på tio år och blev klart för kvalspel till Europa League.

I rapporten bedöms BK Häcken och Sirius som positiva exempel, då Hisingenlaget i fjol minskade klubbens lönekostnader med 6,5 miljoner kronor från 2016, samtidigt som laget tog tolv poäng fler i fjol än under 2016 och knep en fjärdeplats i allsvenskan.

Fjolårsnykomlingen Sirius hade i sin tur lägst lönekostnader, med 650 000 kronor, per vunnen poäng och slutade på sjundeplats i allsvenskan.

I analysen framgår det också att flera allsvenska lag, generellt sett, har ökat sin lönekostnad per vunnen poäng, vilket både gäller lag som, kan anses, ha underpresterat, men också för lag som placerat sig högt upp i tabellen. AIK, Djurgården, Östersund och Norköping är ett par av de lagen, vilket gjort att de närmat sig Malmö FF.

Fotnot: AFC Eskilstuna är inte med i analysen. Anledningen är att det "saknas en reviderad och undertecknad årsredovisning", skriver Ernst & Young.