Bajen drar sig ur U21-serien – bara elva allsvenska lag kvar

U21-allsvenskan norra 2019: AFC Eskilstuna, Djurgårdens IF, IFK Norrköping, Örebro SK (allsvenskan), Degerfors IF, IF Brommapojkarna, Syrianska FC, Västerås SK (superettan).

U21-allsvenskan södra 2019: BK Häcken, Falkenbergs FF, Helsingborgs IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, Kalmar FF, Malmö FF (allsvenskan), Halmstads BK (superettan).

U21-superettan södra 2019: Gais, Jönköpings Södra, Trelleborgs FF, Varbergs Bois, Östers IF (superettan), IFK Värnamo, Utsiktens BK (division 1).