Bajen-förvärvet om att bli årets överraskning: "Inte så mycket som talar för det"

Hammarbys nyförvärv Gustav Ludwigson, 26, spelade för ett antal år sedan division 4-fotboll med Mölnlycke IF och så sent som under 2017 division 2-fotboll med Sävedalens IF innan det inför 2018 blev flytt till Örgryte IS och poängproduktion direkt i superettan.

Ludwigson stod under 2018 för elva mål och tre assist i superettan och blev i fjol noterad för tolv mål och nio assist på 29 matcher i samma serie. Det resulterade i fjol i en sjundeplats för Örgryte och ett kontrakt med Hammarby över tre år för Ludwigson, som skrevs på redan i augusti i fjol, men som först började gälla den 1 januari i år.

26-åringen har gjort årets första träningspass med Stockholmsklubben och trivs redan bra.

- Jag fick en försmak redan i november i fjol när vi var på träningsläger, så det gjorde det smidigare att komma in i det. Nu känner man igen ansiktena, säger han till Fotbollskanalen.

Ludwigson medger att det var lite speciellt att spela klart förra säsongen med Örgryte, samtidigt som han visste att han skulle gå till Hammarby.

- Så länge det levde var det ganska enkelt att hålla fokus, men när våra drömmar om att gå upp med Öis dog ut började man blicka lite mot framtiden. Samtidigt är det dock alltid ganska enkelt att hålla fokus.

Anfallaren ser tiden i Öis som väldigt lärorik.

- Det har egentligen gett mig allt. Jag har fått lära mig hur den här typen av verksamhet fungerar med träning och allt annat på den här nivån. Det betydde väldigt mycket att få komma till en superettan-klubb som är så etablerad som Örgryte är och med bra faciliteter, tränare och allt runt omkring med stor publik. Det gör det lättare med steget upp till allsvenskan.

Däremot tycker anfallaren att slutet i Örgryte blev lite tråkigt.

Örgryte misstänker att Hammarby tog kontakt med Ludwigson innan klubbarna var överens, vilket i sådana fall skulle kunna bryta mot Svenska Fotbollförbundets övergångsregler. Göteborgsklubben har gått ut med att föreningen planerar att lämna in en anmälan mot Bajen, men ännu är ingen anmälan inlämnad, även om föreningen inte ser ärendet som avslutat och fortfarande kan lämna in en anmälan i frågan.

- Jag känner mest att det är tråkigt att det blev mitt avslut och på något sätt en del av min tid i den klubben. Det blev ändå det där som avslutade det, men samtidigt är det inget jag tänker på nu i efterhand. Vad de väljer att göra får vi ta ställning till då, men just nu fokuserar jag inte på det alls, säger han.

Tycker du att Örgryte har någon grund i att lämna in en anmälan?

- Det tycker ju de i alla fall, så det är väl egentligen bara det som spelar roll. Jag har annars inte så mycket att säga om det, säger han och fortsätter:

- Jag har dem att tacka för väldigt mycket och det är inga "hard feelings" där. Jag pratar till och från med olika personer i föreningen och det är bara kul att fortsätta att hålla kontakten på ett bra sätt.

Nu blir det ytterligare en ny division för Ludwigson. 26-åringen, som så sent som under 2017 spelade i division 2, medger att vägen till allsvenskan på sätt och vis har gått snabbt från de lite lägre divisionerna i Sverige.

- Så är det verkligen. Jag började ju egentligen i division 5 och sedan blev det division 2. Det har varit en lite annorlunda väg, men den tog mig i varje fall hit.

Har du tvivlat någon gång på att det skulle bära hela vägen till allsvenskan?

- Det är väl inget man haft i tankarna. Det är inte så att jag har haft något mål att tvivla på. Jag har tagit det som det kommer och tagit allt som en ny utmaning och tänkt att det ska stanna där, säger han och fortsätter:

- Jag har haft turen med att det gått, men sedan får man såklart sätta upp kortsiktiga mål och utvecklas på den nivån man är på och tro på att man kan bli bättre.

Vilken position ser du dig själv främst på i Hammarby?

- Jag vet inte. Jag tänker inte så mycket på det. Det är mer upp till tränarna vad de känner och de har inte sett mig i träning på det sättet i deras spelsystem. Det är en annan sak att se någon i ett annat lag med ett annat system, så det är först nu när de får se mig i någon form av roll med sina taktiska upplägg och tankar som de kan dra en slutsats av vad de vill att jag ska spela. Det är klart att jag har tankar, men du får fråga dem.

Hammarby spelade i fjol en offensiv fotboll och satte ett nytt målrekord i en allsvensk 16-lagsserie med 75 mål. Ludwigson tror på tuff konkurrens om en startplats.

- Jag tror att alla är medvetna om hur tufft det är och vilken konkurrens det är. Jag tror inte att någon känner sig säker på att spela och definitivt inte jag. Det är bara att kriga till sig en plats. Det är inte svårare än så. Man hoppas att det ska gå bra för laget.

Är det en extra krydda att få spela i ett offensivt lag?

- Ja, det är klart att det är inspirerande. Man kan välja hur man vill se på det med att det är tufft att ta en plats i ett sådant lag eller kan man se det som att det är kul att spela i ett sådant lag, att anfalla och skapa mycket lägen. Då är det roligt att vara en offensiv spelare, vilket är det sättet som jag vill se på det. Det är roligare att spela i ett lag som har en målsättning att anfalla, göra mål och skapa framåt.

Även om Ludwigson levererade poäng direkt i superettan funderar han inte över en liknande direkt framgång med Hammarby i allsvenskan. På frågan om vad som talar för att han blir årets överraskning i allsvenskan 2020 svarar han så här:

- Det är kanske inte så mycket som talar för det, men sedan får man se vad som händer och summera i efterhand. Det är svårt att ha förväntningar på något sådant nu.

Du verkar ödmjuk inför konkurrensen och säsongen.

- Det är svårt att vara något annat. Det är bara att räkna upp alla siffror från förra året och då tror jag vem som helst hade varit ödmjuk inför konkurrensen, men det är som sagt oftast något bra och man får ta sig an den utmaningen.

Ludwigson ser nu fram emot att få fortsätta försäsongen med Hammarby och att få spela inför hemmapubliken på Tele2 Arena i allsvenskan.

- Det är ju att få känna på hur det är, att spela allsvensk toppfotboll, både på träningar och att vara i en sådan förening som gör väldigt mycket rätt i allmänhet och att få gå ut och visa supportrarna hur mycket det betyder för oss att spela inför dem, säger han.

Ludwigson fortsätter:

- Jag tror inte riktigt att man förstår hur det är förrän man står där. Jag har kollat på några matcher och man blir förvånad över att det ser ut så i Sverige. Det är jäkligt häftigt! Den dagen man står i tunneln kommer man nog vara mer nervös, även om man nu tycker att det ska bli kul. Det lär vara fjärilar i magen.