Bajen har förståelse för domarnas kritik - men: "Visar vi inte tvivelaktiga domslut fattar publiken ändå"

Det utspelade sig kaosartade scener då Hammarby och Kalmar ställdes mot varandra på Tele2 Arena i Stockholm under söndagskvällen. Ställningen var 1-1 då Nikola Djurdjic styrde in Simon Sandbergs inlägg i nät på övertid och vild glädje bland hemmafansen utbröt. Den assisterande domaren Daniel Gustavsson vinkade dock av Djurdjic för offside, vilket reprisbilder senare i C More visade var helt korrekt.

På storbildsskärmen inne på arenan visades dock reprisen av händelsen, enligt Sef:s direktiv, utan någon hjälpande grafik och okommenterat. Då den reprisen rullades var det många supportrar och spelare i Hammarby som blev rasande på domarteamet – och argast av alla blev Vladimir Rodic som satt på bänken i Bajen. Rodic sprang efter Gustavsson och skrek saker åt domaren. För det fick han gult kort. Efter matchen kritiserade huvuddomare Mohammed Al-Hakim och Gustavsson det faktum att möjligheten att visa repriser på känsliga situationer finns, vilket det till exempel inte gör inom Uefas turneringar.

- Personligen tycker jag att det är för jävligt. Det ska inte få visas några repriser på arenorna. Det är åt helvete! Vår säkerhet sätts på prov direkt. Om det nu visar sig att vi tar ett felbeslut, vilket vi inte gjorde i det här fallet, så vet jag inte om Daniel överlevt det, sa Al-Hakim efter matchen.

I direktiven från Svensk Elitfotboll står tydligt att klubbarna har rätt att visa hur många repriser som helst på mål som är godkända. Övriga situationer får man visa en repris på, de ska visas direkt efter att situationen varit, det ska vara utan hjälpande grafik och det ska vara okommenterat. Hammarby bröt alltså inte mot några direktiv. Klubbarna agerar dock lite olika vad gäller besluten att visa repriser eller inte - och man har fått olika bild av instruktioner som ges i samband med matcherna.

Kalmar och AIK har fått samma intryck:

- Det ska inte rullas ut någonting på skärmarna som kan skapa oreda. Sedan ska ju publiken ändå få en uppfattning om olika situationer. Det är en ganska hårfin gränsdragning också hur man ska göra, men i det här fallet blev det väldigt olyckligt, säger Anders Jakobsson som är evenemangsansvarig i KFF.

Henrik Koch i AIK är inne på samma linje:

- Det är repriser som inte kan påverka det som sker på innerplan som ska få visas, ungefär så, säger han.

Känsliga domslut?

- Det ska inte visas om igen.

Och det är klart och tydligt besked från Sef att det här ska man inte visa?

- Ja.

Malmö FF och Hammarby är två klubbar som dock resonerar annorlunda.

- Vi visar en repris och det är vi konsekventa med säger evenemangsansvarige Patrik Jandelin till Fotbollskanalen.

Hammarbys evenemangsansvarige Göran Rickmer säger till Fotbollskanalen att han har full förståelse för kritiken från domarna och att han välkomnar en diskussion om vad som är rätt väg att gå. Han vill att man inom svensk fotboll bestämmer sig för att man visar repriser eller så gör man det inte.

- Jag pratade med domarteamet i går och jag tycker att man alltid ska en diskussion om det här för i slutändan handlar det om arbetsmiljö som man ställer mot kommersiella intressen. Någonstans finns det en gräns där arbetsmiljön måste få råda. Om man bara ska se det ur en säkerhetsaspekt så kanske man ska ta bort repriserna för det framkallar vissa beteendemönster. Men jag har också förståelse för att de ska finnas där. Oftast dömer domarna rätt. I går när reprisen kom så tyckte jag att den var rätt dömd, att det framgick. Det har funnits andra matcher där det varit direkt felaktigt och att då visa en repris är som att bjuda på det. Det är högst relevant diskussion och jag förstår domarna.

Hade ni visat reprisen även om domslutet varit felaktigt?

- Ja, det hade vi gjort och det faller tillbaka på argumentet att om vi inte visar tvivelaktiga eller felaktiga domslut så fattar publiken ändå det. Signalen är densamma. Därför måste man bestämma att man visar repriser eller så gör man det inte.

Rickmer menar också att det finns argument för att repriser på arenan kan lugna publiken, om det är uppenbart att domaren gjort rätt, men att de situationerna inte ofta lyfts upp i ljuset.

Ett par av dina kollegor uppger att det varit tydliga direktiv att inte visa den här typen av situationer. Upplever du att det är något som lyfts ofta?

- Jag vet att diskussionen finns där hela tiden och kommer ju alltid upp när diskussionerna väl inträffat. Och det är bra, därför att bara för att vi gjort en sak i flera år behöver inte det betyda att det är rätt. För min del är det viktigaste att man bestämmer sig. Omvänt är det också så att om man visat repriser där domaren får rätt och det tydligt framgår så lugnar publiken ner sig, men de gångerna kommer man aldrig ihåg. Och visar man inte de repriserna (med korrekta domslut) så kommer domaren ändå få utså spott och spe.

Ni som arrangör, har ni någon del i att det blev så oroligt och irriterat?

- Ja det vore självförnekelse att säga att vi inte kunde gjort någonting annorlunda. Det är klart att när den här situationen uppstår är det självklart att vi ser över vad vi kan göra annorlunda. Det finns massor med saker. Hur beter sig våra spelare och vår personal till exempel? Hur ska vi använda storbildsskärmarna? Jag kan bara konstatera att visa beteendemönster, till exempel att jönsa framför en domare som spelare – det ska man inte göra, det är inget att diskutera, sedan finns med massor med andra saker som vi kan göra annorlunda om vi börjar utvärdera. Sedan kanske man gör massa förändringar och så kommer det en ny situation och så tar man få upp det på nytt. Men att som arrangör säga att man gjort allting rätt… jag har jobbat med det här sedan jag var 20, inom musikbranschen och med olika tillställningar och jag tror aldrig jag varit med och gjort ett arrangemang där jag känt att vi inte kunde gjort något annorlunda. Oftast uppstår situationer som gör att man måste tänka till.

Rickmer är tydligt med att han tycker att Rodic agerande är beklagligt.

- Han har inte där att göra. Det är under all kritik. Det är jättebra att vi har engagerade spelare som är vinnarskallar men han har inte där att göra. Jag tycker att det är oprofessionellt och det får vi hantera internt. Det här är ett evigt påpekande för alla klubbar, vi har tagit fram en ”code of conduct” inom svensk fotboll och precis som diskussionen kring domarnas arbetsmiljö och repriserna så pågår den också.

Gerhard Sager jobbar i dag som matchdelegat på allsvenska matcher och han säger till Fotbollskanalen att reglerna kring repriser på storbildsskärmen alltid gås igenom på det så kallade förmötet innan matchen.

Flera evenemangsansvariga jag pratat med säger att det är tydligt, i alla fall på mötena inför, att den här typen av repriser ska undikas att visas. Är det så att man muntligen brukar framföra det?

- Man brukar på förmötet på som är tre timmar innan avspark, ta upp det här där man frågar arrangören om man har klart för sig vad som får visas och inte visas. Det är klart att man i det sammanhanget gärna kan lägga till, men det står inte skrivet, att man ska undvika såna här situationer som väcker irritation.

Brukar du ta upp det, att man helst inte ser såna typer av repriser?

- Nja. Jag kan inte säga så eftersom det i regelverket står att man får visa en gång men jag försäkrar mig alltid om att de som producerar storbildsskärmen har regelverket klart för sig.

Svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist säger nu samtidigt att man ska se över direktiven efter gårdagens händelse. Läs intervju med Enquist här.