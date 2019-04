Bajen jagar årets första seger: "Vi har inte snackat så mycket om AFC"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby är på jakt efter säsongens första seger i allsvenskan. På söndagen ställs man hemma mot AFC Eskilstuna men inför matchen har snacket i Hammarby-lägret handlat om det egna spelet.

- Vi har inte snackat så mycket om AFC. Vi har mest fokuserat på oss själva. De kommer säkert spela defensivt och försöka dra ner på tempot och då ska vi dra upp på det och göra det som vi är bra på, säger Bajen-försvararen Dennis Widgren till Fotbollskanalen.

- Sedan finns det saker vi behöver jobba på, ta mindre frisparkar runt straffområdet. Samtidigt måste vi fortsätta för vi har skapat chanser. Det gäller bara att sätta dit dem.

Hammarby har inlett årets allsvenska med två oavgjorda matcher och en förlust. Bajen-fansen suktar efter en seger, men Widgren menar att Hammarby-truppen inte känner av någon större press utifrån.

- Nej, det tycker jag inte. Vi har en bra harmoni i gruppen. Vi vet vad vi kan och det gäller bara att få till det. När vi har dagen är det inte många lag i den här serien som kan mäta sig med oss. Det är jag ganska övertygad om och det gäller bara att gnugga på.

Senast mot Helsingborg gjorde Widgren comeback efter att ha haft problem med skador under försäsongen. Och känslan att kliva ut på fotbollsplanen var skön igen.

- Det kändes bra. Det var skönt att få vara med och hjälpa laget. Tyvärr gick det inte som vi ville, men det var skönt att få göra minuter i alla fall.

Hur tufft har det varit att vara skadad?

- Det har varit tufft. Samtidigt har det inte varit någon större skada. Jag vet att det kan finnas värre skador men det som har varit tufft är att inte veta när man kommer tillbaka. Man har fått känna efter. Det är det som har varit mest jobbigt. Nu känns det skönt att vara skadefri.

